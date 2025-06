En Morena, algunas figuras han olvidado aquello de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y han encontrado en el partido lopezobradorista la manera de hacer negocios personales disfrazados de capacitación política.

Wendoline Aguilar, Elizabeth Marín y Miriam Ávila Peralta, compartirían un modus operandi, en el cual presionan a alcaldes para obtener jugosos rendimientos.

El proceso es relativamente fácil. Contactan a los presidentes, les ofrecen una supuesta capacitación para sus equipos, pero con la condición de que absolutamente todos los gastos corran por cuenta del ayuntamiento: lugar, mobiliario, alimentos, hospedaje, materiales y hasta los traslados.

Posteriormente, ellas facturan como si fueran las proveedoras del servicio completo. Así lo que comenzó como una intención de capacitación, termina como una factura más que sospechosa.

Lejos de frenar esta práctica, Miriam Ávila sería la pieza clave: opera, coordina y negocia desde las sombras, utilizando el nombre del partido para legitimar actividades que, en el fondo, son un negocio particular.

Lo ocurrido en el Consejo Estatal celebrado este domingo resulta escandaloso: mientras las encargadas deberían estar preocupadas por la organización, logística y la imagen del partido hacia afuera, parece que están más ocupadas en ver cómo hacer su guardadito.

¿Será que cuentan con el beneplácito de la Presidenta estatal para actuar de esa manera o, peor aún, que lo hacen a sus espaldas, dejándola en ridículo frente a consejeros e invitados especiales?

En el evento no fueron capaces de ofrecer ni una botella de agua, mientras los asistentes esperaron más de tres horas.

El problema no es la cortesía, es de fondo: se han institucionalizado prácticas que reproducen lo peor de los viejos vicios del sistema. Y lo hacen con la bandera del Movimiento de Regeneración Nacional.

¿No que eran diferentes?

RMV y AMLO con mentiras de pesos

No es cuestión solo de semántica o de apegarnos a la literalidad. Rafael Moreno Valle y Andrés Manuel López Obrador compartieron la mentira como narrativa de sus respectivos gobiernos. Lo hicieron en temas de salud, de obras, de combate a la pobreza… y en finanzas.

El pago anticipado del PPS del Museo Barroco revivió la necesidad de una auditoria forense a las obras faraónicas de Moreno Valle y principalmente a la verdadera deuda que nos heredó a los poblanos.

Una de las frases favoritas del Señor de los Cerros era aquella en la que presumía que todas las acciones de relumbrón las había hecho sin aumentar la deuda del estado, sin embargo el momento cumbre de “Sin pedir un solo peso prestado” llegó en su último informe de gobierno, en donde cínicamente insistió en que su gobierno no había recurrido a créditos.

En esta columna y en las páginas de Intolerancia Diario dimos cuenta de la mentira tan grande que escondía esa frase. Si bien, el esquema con el cual realizaba obras como las plataformas de Audi, el CIS o el propio Museo Internacional del Barroco no habían requerido de ‘préstamos’, si se trataban de pasivos enormes que comprometerían las finanzas por muchos años más.

Explicabamos que los Proyectos para la Prestación de Servicios (PPS) eran como esos celulares que se compran en plan, como tal no son un ‘crédito’, pero al final se trata de un pasivo que cada mes estará carcomiendo las finanzas personales. Así pasó con las obras morenovallistas.

Mexicanos Contra la Corrupción estima en 47 mil millones de pesos, los pasivos que Moreno Valle nos dejó… sin pedir un peso prestado.

Algo muy similar sucedió con Andrés Manuel López Obrador, quien al gastar -y regalar- mucho más de lo recaudado terminó endeudando a cada mexicano con 131 mil 738 pesos.

AMLO, enemigo del capitalismo, aumentó la deuda pública en más de 3.2 billones de pesos, de acuerdo con cifras de México Evalua.

Pero se empeñan en decirnos que no son iguales.