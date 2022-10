Vaya días que se viven en la Liga de Expansión, pues el caso de Coyotes de Tlaxcala es algo poco visto en el futbol mexicano: poder clasificar a una fase final sin jugar.

A una jornada de terminar la fase regular del Torneo Apertura 2022, la jauría unida se mantiene aferrado a la posibilidad de jugar la fase de reclasificación a pesar de no disputar la jornada 17 en tiempo y forma.

Con la dolorosa derrota ante Venados de Yucatán por 3-0, el panorama de los pupilos de Jorge Villalpando se oscureció aún más al tener que depender de varios resultados.

Del partido hay poco que rescatar, pues el funcionamiento de los tlaxcaltecas cambió drásticamente de un primer tiempo combativo a un segundo tiempo sin idea y vapuleado anímicamente.

La situación de la jauría unida se mantiene en el limbo al desconocer lo que ocurrirá, pues hasta el momento matemáticamente siguen vivos.

Su servidor, al igual que los fanáticos a los Coyotes de Tlaxcala, empezaron a sacar la calculadora y ver los escenarios disponibles para que el cuadro licántropo pudiera aferrarse al lugar 12 de la tabla general.

Con el desarrollo de la jornada 16, algunos resultados le empezaron a dar vida a la jauría unida como la derrota de Cancún FC, La Paz y Tepatitlán, así como el empate de Alacranes de Durango.

Hasta el cierre de esta columna, Coyotes de Tlaxcala, con 19 puntos, se mantiene en zona de reclasificación, por lo que ahora sólo depende de dos resultados para saber si estará o no en esta instancia.

Momento de rezar

Los Coyotes de Tlaxcala deberán prestar atención a los juegos en los que se disputan los últimos dos boletos de la repesca (lugar 11 y 12).

Los partidos Raya2 vs. Pumas Tabasco, el martes; Durango vs. Mineros, el viernes y por si faltaba angustia, el próximo domingo, Celaya FC vs. Corrcaminos.

La jauría unida necesita que estos tres equipos (Raya2, Alacranes y Correcaminos) NO GANEN, incluso el empate de los equipos mencionados le favorece a los tlaxcaltecas para mantenerse en la fase final.

En caso de que alguno de estos tres clubes ganen, dependerá de que no ganen dos de los tres señalados y además, que Tapatío no gane su partido.

El tema suena difícil, sin embargo, hace una semana el escenario era aún peor y lo que sea de cada quien, suerte o no, la jauría unida se mantiene en la lucha desde una trinchera poco convencional.

El Dato: Coyotes de Tlaxcala suma 19 puntos, producto de cinco victorias, cuatro empates y siete derrotas; es lugar 11 en la Liga de Expansión.

¡Mucha suerte, Coyotes!

Violencia en Argentina

Hace una semana, en este espacio hablábamos de la tragedia ocurrida en Indonesia donde más de 120 personas murieron al interior de un estadio tras la trifulca de un partido de fútbol entre Arema vs. Persebaya.

No pasó ni una semana y otra vez la violencia se hizo presente en un recinto de futbol, pues ahora fue en La Plata, Argentina donde el juego entre Gimnasia y Boca Jrs. tuvo que suspenderse por la falta de garantías.

Hablar de violencia en los estadios siempre será desagradable, desafortunadamente es un tema real que debe ser atendido, pues en esta ocasión, un aficionado murió a causa de un infarto durante las hostilidades del inmueble.

Las autoridades, al verse rebasadas por la situación, optaron por usar gas lacrimógeno, hecho que afectó a jugadores y aficionados, al grado de que estos últimos tuvieron que correr despavoridos a la cancha.

La imagen más triste es ver a pequeños asustados y con lágrimas al no comprender lo acontecido y la verdad es que uno tampoco termina de entender cómo es posible que unos cuantos "genios" destruyan la pasión.

Ah, y por cierto, en el Club Puebla vs. Chivas también se registraron actos de violencia a las afueras del Estadio Cuauhtémoc por culpa de las dichosas "barras".

¡Seguimos sin entender!

Magistral carrera de Checo Pérez en Singapur

Vaya carrera del mexicano Sergio "Checo" Pérez, pues además de soportar la fuerte lluvia de Japón, tuvo que lidiar con Charles Leclerc, quien creyó que su chicanada en la última vuelta iba a quedar así nomás.

Luchó mucho por ese podio junto con el ahora bicampeón mundial Max Verstappen y es totalmente merecido su nuevo podio en la Temporada 2022, una cosa de locos.

Ahora que Max Verstappen ya es campeón gracias a la labor conjunta de Red Bull Racing, pinta para que el Gran Premio de México tenga una historia especial para el tapatío.

Porque los récord y la historia están hechos para romperse

¡Nos leemos en la próxima!

Platiquemos en Twitter: @cano25awesome