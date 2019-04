PT no permitirá chantajes de militantes con fines personales

Lizeth Sánchez García asume la Comisión Electoral y dirigencia estatal del PT. Su objetivo es convertir al partido de la estrella en la segunda fuerza política en Puebla.

El Partido del Trabajo (PT) no permitirá que ningún militante utilice sus cargos públicos para "chantajear" o para utilizarlos con intereses personales, advirtió la nueva dirigente y comisionada electoral de este partido político en Puebla, Lizeth Sánchez García, a quien le tomó protesta el dirigente nacional Alberto Anaya Gutiérrez.

En el evento, realizado en el Centro de Convenciones Puebla, que se caracterizó por su desorganización, el dirigente nacional vitalicio del PT, Alberto Anaya Gutiérrez y la nueva líder partidista, Lizeth Sánchez García, convocaron a la unidad de la militancia, en la víspera del arranque de las campañas electorales, el 31 de marzo, evento en el que no se mencionó el nombre de Luis Miguel Barbosa Huerta.

La también diputada federal convocó a evitar "la mezquindad", ya que por primera vez en la historia se tiene la oportunidad de lograr la transformación que partidos como Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI), arrebataron a los poblanos.

"Espero que me escuchen bien, la dirigencia que a partir de hoy presido no permitirá que ningún militante utilice su cargo o puesto para beneficio propio o para denostar o debilitar a nuestras instituciones, esas actitudes van en contra de nuestra esencia, estableceremos acuerdos, pero no permitiremos los chantajes o las amenazas", señaló.

A este evento no llegaron la senadora Nancy de la Sierra Arámburo, José Juan Espinosa Torres y Raymundo Atanasio Luna, el último de ellos quien es seguidor fiel de Alejandro Armenta Mier, mientras que al coordinador de los diputados locales se le inició un procedimiento de responsabilidades administrativas.

Este partido, con la representación de cinco diputados locales en Puebla, seis senadores y 28 diputados federales, varios de los que estuvieron presentes en este evento, intenta convertirse en la segunda fuerza política electoral del Estado.

También se dieron cita presidentes municipales, diputados federales y locales, miembros del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Geraldine González Cervantes y Carlos Daniel Hernández Olivares, del Partido Compromiso por Puebla. Desde esta trinchera, Lizeth Sánchez García fue quien refirió que este partido de izquierda abre las puertas a militantes de la derecha, pero condicionó a que su única intención sea la de cambiar y transformar el rumbo del estado.

Madurez política pide Anaya

El líder del PT, Alberto Anaya Gutiérrez, convocó a la madurez política, situación en la que coincidió Lizeth Sánchez García, esto en la víspera del arranque de campañas y luego de que militantes de este partido han abiertamente desacatado el resultado del proceso interno, en el que Miguel Barbosa Huerta resultó vencedor ante Alejandro Armenta Mier.

"Hago un llamado a la unidad, a la prudencia, a la civilidad, pero sobre todo a la madurez política, es tiempo de dejar a un lado la mezquindad y el protagonismo, es tiempo de trabajar de buscar solo beneficios personales cuando nuestra misión es velar por el beneficio colectivo de las familias poblanas, nos debemos a un proyecto, hoy como nunca estamos a punto de lograr la transformación que por décadas bloquearon los partidos políticos como el PAN y el PRI y que llevaron al precipicio la inestabilidad de nuestro país", dijo la diputada federal.

Busca PT convertirse en segunda fuerza política

Por otra parte, la nueva líder del PT, Lizeth Sánchez García, refirió que una de sus metas es convertirse en la segunda fuerza política en el estado. Resaltó que en el Congreso del Estado suman cinco diputados locales y esto los convierte en una de las fuerzas políticas importantes en Puebla, además de la presencia que ya tienen en los municipios.

"No convertiremos en la segunda fuerza política en el estado, los hechos hablan, hemos logrado importantes triunfos como; por ejemplo, tenemos 6 senadores, 28 diputados federales, cinco diputados locales, el PT cumplirá 30 años de ser una alternativa democrática para las y los ciudadanos", dijo, Sánchez García.

Por ello, es que abrió la puerta a los militantes de otras fuerzas que quieran sumarse, pero condicionó a que deben privilegiar el interés de la sociedad antes que el personal.

PT respalda al gobierno de Guillermo Pacheco Pulido

A su vez, líderes petistas respaldaron al gobierno que encabeza Guillermo Pacheco Pulido, al señalar que fue propuesta también de este partido político.

"Hoy nuestro querido estado de Puebla vive cambios que requieren de experiencia y compromiso, en diciembre de 2018 el destino empujó a nuestro estado es un reordenamiento de las fuerzas políticas y las fuerzas del gobierno".

Finalmente se dijo que en el estado se viven tiempos complejos y se requiere de unidad y trabajo para atender los problemas sociales que la gente reclama.