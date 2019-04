Miguel Barbosa va por separación de Secretaría Infraestructura Movilidad y Transporte

Ante organizaciones de taxistas, el candidato de “Juntos Haremos Historia” pidió el voto individual y no colectivo, pues afirmó que es respetuoso de las libertades.

El rediseño institucional que realizará Luis Miguel Barbosa Huerta incluirá la separación de algunas secretarías para que cumplan una mejor función, tal es el caso de la Secretaría de Infraestructura Movilidad y Transporte (SIMT), así se comprometió con concesionarios del servicio mercantil del trasporte público, a quienes pidió su voto rumbo al 2 de junio, día de la elección extraordinaria en Puebla.

El candidato de Morena, PT y PVEM señaló que los transportistas requieren atención personalizada y eficiente por parte de las autoridades, por ello es que en el primer semestre de su gobierno enviará al Congreso del Estado una iniciativa para reformar la Ley Orgánica de la Administración Estatal y con ello dar paso a la Secretaría de Movilidad y Transporte, pero a su vez no descartó el cambio de nombre, incluso que en esta iniciativa se incluya la separación de otras secretarías, como la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade).

"Por ejemplo, qué tiene que hacer la Secretaria de Competitividad que todos la conocen como de Economía que incluye cuestiones de la antigua Secretaría del Trabajo, es una fusión de funciones que al final no acaban cumpliéndose ninguna de ellas, por eso tengo a un grupo de expertos que están en la elaboración del plan de gobierno haciendo el rediseño, pero lo que tengo perfectamente identificado es el tema de infraestructura que tal vez deje de llamarse infraestructura con la de transporte", dijo.

A su vez, el abanderado de la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla" analizará la Ley del Transporte del Estado de Puebla y en su caso enviará una iniciativa para reformarla, siempre respetando la autonomía del Poder Legislativo, con el objetivo de revisar el servicio que otorgaron empresas como Uber, Cabify y Didi, las que funcionan por medio de aplicaciones, pues esta es una demanda marcada de los transportistas.

"Vamos analizar todos los rangos, aspectos y vertientes del transporte y vamos a revisar cómo funciona Uber y cómo funciona Cabify, el transporte de taxis y todos los asuntos del transporte. Habrá igualdad de trato a todos los sistemas de transporte, Puebla no se va a rezagar en ningún sentido, pero todos van a sentirse apoyados, van a sentirse seguros con el trato de la seguridad", mencionó.

#Política || @MBarbosaMX pide el voto libre y no corporativo.



🔸Separará la Secretaría de Transporte de la de Infraestructura.



▪️Ante el gremio taxista señala que revisará la Ley de Transporte para verificar la operación de Uber y Cabify.



Vía: @yazcurinoticias 📹 pic.twitter.com/rfnkXmjUQs — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) 17 de abril de 2019

Pide voto individual y no corporativo

Ante organizaciones de taxistas, entre éstas Taxi Rápido, que dirige Dulce María Castellanos, así como integrantes de la Federación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (FROC), que lidera Isarael Flores Pérez, Barbosa Huerta pidió el voto individual y no el colectivo, pues afirmó que es respetuoso de las libertades.

A las concesionarias y operadores de taxis les prometió trabajar para promover la seguridad, mejores condiciones en infraestructura, educación para sus hijos, pero también porque siempre se respete la voluntad y libertad de este gremio.

El candidato aplaudió la decisión del gobierno del estado para no permitir más publicidad electoral en las unidades del transporte público, que solo coartan su libertad de ideología partidista y su derecho de elegir de forma individual a sus gobernantes.

El sector taxista en el estado le pidió al candidato a gobernador revisar la Ley de Transporte del Estado para eliminar al servicio ejecutivo, cuyos dueños son caciques, funcionarios o exdiputados que han hecho de éste su negocio, pero también pidieron que revise y ponga atención en las corporaciones de seguridad y en las tarifas de infracciones, pues se comenten abusos que ya no deben ser permitidos.

Exige a Cárdenas pruebas de una elección de estado

En entrevista, Miguel Barbosa le exigió al aspirante Enrique Cárdenas Sánchez pruebas contundentes de sus dichos, respecto a una supuesta elección de estado, luego de que el candidato acusará tales acciones por parte de la administración que dirige Guillermo Pacheco Pulido, para favorecerlo.

Por lo tanto, el candidato de Morena le sugirió a Cárdenas Sánchez mejor ponerse hacer campaña de altura, proponer, pues los ciudadanos quieren propuestas y hasta el momento es un personaje que no ha realizado proselitismo político.

"No hay tal elección de estado, lo que hay es campaña y no campaña, es lo que hay, yo llamo a los candidatos de los otros partidos a que hagan campaña, a que hagan campaña. Que pruebe lo que dice, lo llamado a que aporte una sola prueba de lo que dice", señaló Barbosa.

Este miércoles, último día de actividades públicas para e candidato a gobernador, también pide el apoyo de las y los trabajadores del estado y ayuntamientos, siempre respetando su voto libre, secreto y sin coacción.

Previo a la reunión con empleados sindicalizados del Ayuntamiento de Puebla se dijo respetuoso de "la libertad sindical, libertad al derecho laboral, me reúno y como ahorita les dije, vengo a pedir su voto individual, no el voto colectivo, ese mensaje voy a llevar, voy a llevar ese mismo mensaje, a mí me interesa el voto individual", dijo.

Cabe señalar que, la última semana de este mes, Barbosa Huerta se reunirá con trabajadores agremiados a organizaciones de obreros y campesinos, como la CTM y la CROC.