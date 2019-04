Lydia Cacho es una mitómana, sostiene la escritora Virginia Betanzos Moreno

La autora de “Lydia, la otra cara de la pederastia” subraya que Cacho Ribeiro aparece sólo en épocas electorales y revela un posible conflicto de interés de la periodista.

La escritora Virginia Betanzos Moreno, advirtió que Lydia Cacho es una mitómana que busca aparecer durante los procesos electorales y distraer la atención para que no se toque a su amigo Miguel Ángel García Rascón, presunto violador de una menor discapacitada en Quintana Roo.

En entrevista telefónica, con frases breves y advirtiendo que ella sí ha sido presionada por publicar el libro “Lydia, la otra cara de la pederastia” en el que recoge testimonios de víctimas de abusos cuando eran menores e insistió en que Cacho Ribeiro ha mentido en muchas ocasiones y tergiversa la realidad de los hechos.

Reiteró que en su caso no busca defender a Kamel Nacif ni al ex gobernador de Puebla, Mario Martin Torres, menos al empresario Jean Succar Kuri, pero sí demuestra que Lydia Cacho se ha aprovechado de las víctimas y advierte las relaciones del personaje con políticos, empresarios y pederastas.

La activista social precisó que en el primer expediente de su declaración en 2005, Lydia Cacho aceptó que nunca fue secuestraba ni torturada por los ministeriales de Puebla cuando fue detenida.

La escritora indígena también dijo que Lydia Cacho se ha dedicado a "lucrar" y a beneficiarse del dolor de los menores que han sido víctima de abuso sexual.

"No defiendo a Succar Kuri ni a Mario Marín, no defiendo a nadie, sólo documento lo que salió en su momento y que Lydia Cacho se hizo la víctima y lucró con el dolor ajeno", advirtió.

Explicó que en esta compilación de información que hace, deja en evidencia de cómo ciertos personajes que través del poder manejan las cosas a su favor o en contra de alguien y se encubre a empresarios acusados de pederastia, pero que son amigos de la periodista y nunca los señaló.

En esta obra, la autora da a conocer "la otra cara de Lydia Cacho", quien presuntamente encubrió al hotelero, Miguel Ángel García Rascón, acusado de violar a una menor con discapacidad.

Según Virginia Betanzos, la periodista Lydia Cacho calló porque formaba parte del Corporativo Oasis, al igual que el empresario al que encubría; utilizando el escándalo de Succar Kuri para tapar este caso de pederastia que es, a su decir, aún más grave.

Vínculos con el exgobernador

En entrevista ofrecida en agosto de 2017, Virginia Betanzos advirtió que en este caso de pederastia que acusó en su momento la periodista Cacho Ribeiro existió un vínculo evidente con el ex gobernador Rafael Moreno Valle, debido a que en su momento lo utilizó para promocionar su imagen.

"En aquel entonces Moreno Valle buscaba los reflectores y que más que una supuesta víctima de un no secuestró, pues el delito de secuestro está muy bien tipificado en donde hay un solicitud económica de rescate", añadió.

Betanzos Moreno abundó que Lydia Cacho fue candidata del PAN en el sexenio de Vicente Fox, lo cual refuerza el vínculo que tuvo con el ex mandatario, quien aprovechó el momento para ganar la candidatura y después la gubernatura en 2010, con las siglas de Acción Nacional.

“Lydia, la otra cara de la pederastia” es una recapitulación del caso Cacho-García Rascón en 344 hojas. Fue impreso en Yucatán y saldrá a la venta en inglés y español.

Las mentiras de 2016

En febrero de 2016 previo a que designaran a Blanca Alcalá como candidata del PRI al gobierno del estado, Lydia Cacho acusó a la entonces senadora de la República de haber ordenado que despidieran a Mónica Díaz de Rivera del Instituto Poblano de la Mujer.

Fue la propia Mónica Díaz quien desmintió en entrevista con Intolerancia Diario a Lydia Cacho: “La investigadora en cuestiones de género y defensora de los derechos de la mujer, habló de lo que ella vivió en diciembre de 2005, ya que fue la primera persona que visitó a Lydia Cacho en el penal debido a la amistad que mantiene con ella, este hecho le ocasionó que fuera despedida del Instituto Poblano de la Mujer”.

-Intolerancia Diario (ID) ¿Qué sucedió en el Instituto Poblano de la Mujer, fue una cacería en contra de amigas de Lydia Cacho?

-Mónica Díaz (MD): No hubo una cacería, de lo que puedo hablar de manera personal, a mí me despiden siendo directora América Soto del instituto el 3 de febrero de 2006, el mismo día que trasladan a Lydia Cacho a Cancún.

“Obviamente la instrucción vino de Gobernación, pregunté a América Soto el motivo de mi despido y me dijo que no me podía decir, y le dije que tenía derecho a saber las razones, pero ella insistía en que iba a hablar por teléfono aunque ya sabía el por qué me estaban despidiendo".

”La causa precisa es que yo estuve en San Miguel el día que detuvieron a Lydia Cacho, su familia es amiga mía, y yo supe ese día 16 de diciembre de 2005 que me iban a despedir por estar ahí, pero era mi amiga y a los amigos no se les da la espalda cuando están en la cárcel".

-ID: ¿Blanca Alcalá intervino en el caso?

-MD: No tengo conocimiento alguno de que Blanca Alcalá haya tenido que ver en mi despido, ni que haya sido una persecución.

En febrero de 2016, cuando concedió la entrevista, Mónica Díaz de Rivera señaló que durante nueve años estuvo guardada en una organización no gubernamental con gente que podía protegerla y es la primera vez que habla del tema, y lo que insistió es que Blanca Alcalá no tuvo relación en su despido.

Lucero Saldaña no habla de tortura

En el mismo tema de Blanca Alcalá, la hoy diputada Lucero Saldaña, reconoció que estuvo cerca de Lydia Cacho y desmintió que la ex candidata al gobierno del estado hubiera presionado para despedir a quienes apoyaron a los periodistas.

-ID: Como testigo directo de los hechos en la detención de Lydia Cacho, encuentras alguna relación o injerencia de Blanca Alcalá.

-Lucero Saldaña (LS): Yo estuve muy cerca de este caso por cuatro razones. Se trataba de una mujer; debía cuidar que se respetaran sus derechos humanos; que existía una investigación de redes de pederastia y que podían violar sus derechos como periodista.

“Por eso es que no me separé durante todo ese fin de semana y después le di seguimiento puntual al caso y en ningún momento Blanca Alcalá tuvo participación en el caso”.

-ID: Entonces es una mentira que Blanca Alcalá haya participado en la persecución que acusa Lydia Cacho.

-LS: Es imposible que ella metiera las manos a favor o en contra de Lydia. Ella —Blanca Alcalá— estaba fuera del círculo de poder del gobernador.

“Blanca era subsecretaria de Desarrollo Social; en estos momentos no debemos confundir a los poblanos, ni dañar derechos políticos de quien aspira hoy a un cargo público".

-ID: ¿Tendrá Lydia Cacho intereses para dañar la imagen de Blanca Alcalá?

-LS: No lo sé, pero yo en redes sociales he sido muy puntual, sobre todo porque como testigo de este caso tengo la calidad moral para decir que no se puede involucrar a alguien como Blanca Alcalá, quien estuvo ajena a todas las acciones en contra de Lydia, lo cual es una verdad irrefutable.