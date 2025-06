La Federación Mexicana de Ciclismo (FMC) enfrenta una sanción temporal impuesta por la Unión Ciclista Internacional (UCI) debido a problemas administrativos y financieros que datan de 2022, según denunció Aarón Aragón, presidente de la Asociación Poblana de Ciclismo, durante una entrevista en el programa Desde la Grada, de Cadena IN.

“Está suspendida por temas económicos y administrativos. Desde 2022 estamos estancados. Los afectados son los atletas”, afirmó Aragón, al señalar que el estancamiento institucional ha paralizado el desarrollo competitivo del ciclismo en México.

Ante la sanción de la UCI, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) fue designada como autoridad provisional del ciclismo nacional, aunque posteriormente se intentó transferir el control al Comité Olímpico Mexicano. Aragón reveló que este proceso ha sido bloqueado en varias ocasiones por intereses no especificados:

“El proceso ha sido revocado en varias ocasiones por ciertas personas, cuyos nombres prefiero omitir”.

Asimismo, criticó las formas en que algunos actores han intervenido en la problemática:

“Me contactaron este mes para buscar una solución, pero luego me borraron los mensajes. Como dicen en mi pueblo: a mí no me gusta que por la espalda de los demás hagan las cosas”.

El dirigente dejó claro que no responsabiliza a la actual administración de la FMC, pero sí a las gestiones previas por haber originado la crisis:

“Yo no puedo culpar a esta administración, pero sí puedo decir que la anterior tuvo que ver en este proceso. Siempre he dicho: te ponen el pie, no te van a dejar llegar”.

Aragón subrayó que los más perjudicados son los atletas, especialmente jóvenes, y sus familias, debido al alto costo del ciclismo y la falta de competencias oficiales:

“El golpeado es el niño, el atleta y el familiar, porque el papá es el primer pilar para que su hijo esté en el deporte. Y hoy el ciclismo es un deporte caro”.

Consultado sobre la realización del Campeonato Nacional de Ruta, Aragón lamentó la falta de claridad por parte de las autoridades:

“Ojalá las instancias como la CONADE lo definan. Ya en 2022 la UCI pidió un proceso y se convocaron elecciones. Presentamos convocatoria, se registraron más de 30 clubes de montaña, pero no hubo un registro formal por parte del instituto”.