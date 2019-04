Aprueba Senado otorgar seguridad social a trabajadoras domésticas

Las modificaciones a la Ley del Trabajo y la Ley del Seguro Social establecen que deberán contar con contrato, horario, IMSS y pensión.

Por unanimidad, con 112 votos, fue aprobado en el Senado de la República el dictamen para otorgar seguridad social a trabajadoras domésticas. Esto implica modificaciones a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley del Seguro Social, por lo que deberán contar con contrato, horario, IMSS y, a su debido momento, de pensión.

Entre los cambios se plantea que el salario a las personas trabajadoras del hogar no podrá ser menor a dos salarios mínimos vigentes, que no podrán fijárseles jornadas laborales que excedan las seis horas diarias de trabajo y 36 horas semanales, y no se podrá contratar a adolescentes menores de 15 años.

“Que quede claro que no se puede contratar a personas menores a 15 años y a partir de los 15 años tienen que ser actividades de acuerdo a sus condiciones físicas, no los pueden poner a hacer trabajos pesados”, apuntó la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez.

Se estima que en el país hay más de 2.3 millones de empleados domésticos, de los cuales, nueve de cada diez son mujeres y que el 85.5 por ciento se dedica a la limpieza del hogar.

Con información de Excélsior.