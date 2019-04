Miles de usuarios de la compañía Telcel estuvieron incomunicados durante la tarde y noche de ayer, por una falla en la red reportada desde alrededor de las 18:00 horas.

La caída de la red provocó un caos entre miles de usuarios de al menos 20 estados del país, quienes se quedaron sin llamadas, mensajes de texto y en muchos casos hasta sin redes sociales.

Me vale si hace aire si no aire a mi me cobras una tarifa mensual ...Es tu deber que yo tenga servicio...Así como me exige pago exijo mi servicio @Telcel pic.twitter.com/AbccMTghyW