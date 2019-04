La campaña de Enrique Cárdenas Sánchez es ‘fría’, reconoce PAN

La estrategia de promoción del candidato a gobernador, impulsado por el PAN, PRD y MC no será modificada, pues es mejor pedir el voto cara a cara con los electores, indicó Genoveva Huerta.

El Partido Acción Nacional (PAN) no cambiará su estrategia de promoción del voto, advirtió su dirigente, Genoveva Huerta Villegas, quien puntualizó que ésta es una campaña fría, en la que el candidato, Enrique Cárdenas Sánchez, prefiere el toque de puertas y dar las propuestas cara a cara con los ciudadanos, pues esto está dando resultados al aspirante a Casa Puebla.

En conferencia de prensa, la dirigente del PAN puntualizó que como parte de la estrategia que lleva a cabo el partido, está hacer campaña sin candidato, es decir, mientras que Cárdenas Sánchez recorre algunos municipios, la militancia del albiceleste brigadea por zonas alternas, con el propósito de llevar la propuesta de gobierno del exrector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

La líder del albiceleste refirió que a diferencia del año pasado, cuando el PAN realizó mítines, eventos masivos, reuniones privadas con sectores de la sociedad, en esta ocasión la estrategia es distinta, pues se ha optado por el cero derroche de los recursos en actos masivos de promoción del voto.

"Cada campaña es distinta, esta es una campaña fría, está solo lleva una candidatura a la gubernatura, en la anterior eran mucho más las elecciones. Cada campaña es distinta y hoy nosotros lo hemos dicho que la campaña es distinta de contacto físico de persona a persona. Hoy lo que queremos demostrar es que si queremos hacer política de la buena no es necesario ese desgaste y ese derroche de recursos públicos como sí lo está haciendo (Luis Miguel) Barbosa, nosotros estamos tocando, como siempre lo hemos hecho en el PAN, el alma y el corazón de cada uno de los poblanos y créanme que todos están convencidos de regresarle la prosperidad y el progreso a este estado con el PAN", refirió.

En este encuentro con medios de comunicación, el secretario general del PAN, Francisco Fraile García, afirmó que la campaña de Cárdenas Sánchez avanza y se coloca en la preferencia electoral, minimizó con ello las encuestas que posicionar a Luis Miguel Barbosa Huerta como el favorito entre los ciudadanos.

Reforzará CEN del PAN campaña de Cárdenas

En este sentido, la dirigente del PAN señaló que la campaña de Enrique Cárdenas será ganadora y el próximo miércoles su estrategia de pedir el voto será reforzada con la visita de Santiago Creel y Héctor Larios, quienes están convencidos de que el exrector de la UDLAP dará buenos resultados el 2 de junio.

En la conferencia de prensa, la líder del albiceleste afirmó que Marko Cortés respalda y está convencido de que Cárdenas Sánchez es el mejor aspirante y ganará la elección, con lo que calmó los trascendidos que indican que el líder de este partido no cree en esta campaña.

"De hecho el día miércoles estará con nosotros Santiago Creel que es consejero nacional e integrante de la Comisión Permanente Nacional, Marko Cortés vendrá en próximos días, son muchas las personas que quieren acompañar y que además son muchos los militantes y simpatizantes que hoy están con nosotros", refirió.

Lanzan campaña contra Barbosa Huerta

Por medio de playeras con la leyenda “¿De dónde chingados salió el dinero de Barbosa?”, el PAN lanzó la campaña en contra de la candidatura del de "Juntos Haremos Historia". La dirigente de Acción Nacional, Genoveva Huerta, el secretario general, Francisco Fraile, Jesús Zaldívar y Luis Olmos integrantes del Comité Directivo Estatal, insistieron en que el abanderado explique su declaración patrimonial.

"Simplemente lo que queremos es que le señor nos muestre cómo obtuvo su riqueza, que no merecemos los poblanos una respuesta en el sentido de decir yo gane este peso, tengo este terreno compre esta casa con el esfuerzo y con mi trabajo o fue parte de los moches, de las negociaciones que utilizó cuando estuvo en el poder, no tenemos derecho los poblanos de saber de forma clara y precisa cuál es el origen, cuál es la parte, como le pagaron, cómo recibió ese dinero, cómo invirtió ese dinero", citó Francisco Fraile García.

En la conferencia de prensa avalaron la denuncia que interpuso el senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán ante la Fiscalía General de la República en contra de Miguel Barbosa Huerta, aunque en días pasados se deslindaron de la campaña negra emprendida en contra del candidato de Morena, PT y PVEM.

Fraile García insistió en que "alguien que no se le conoce trabajo alguno, que no se recibió en su carrera universitaria y que es millonario porque estuvo en la política, es un cuestionamiento válido y correcto, cuál desesperación, desesperación de los otros que no pueden demostrarlo y van a seguir patinando en ese sentido", refirió.

Finalmente, minimizaron los señalamientos de Carlos Meza Viveros en contra del candidato a gobernador del PAN, PRD y MC, al señalar que él ha vivido del sistema y en él está la muestra de que el PRI reencarnó en Morena.