Celebran el día de Star Wars sin Chewbacca

El Día de Star Wars es celebrado el 4 de mayo como todos los años gracias a la frase en inglés “May the fourth be with you”.

Este 2019, la celebración del Día de Star Wars será más emotiva que otros años, pues será la primera sin Peter Mayhew, el actor que dio vida a Chewbacca.

Además, también se estrenará la última película de la saga, el ‘Episodio IX: el ascenso de Skywalker’. Tras la muerte de Carrie Fisher en diciembre de 2016, fans de todo el mundo celebrarán este 4 de mayo recordando a los dos actores fallecidos y esperando el desarrollo final de la guerra de la resistencia y los jedis contra el Imperio.

Pero, ¿por qué se celebra el día internacional de Star Wars cada cuatro de mayo?

El Día de Star Wars es celebrado el 4 de mayo como todos los años gracias a la frase en inglés “May the fourth be with you” , que suena de manera muy similar a “May the force be with you“, y que en español conocemos como “Que la Fuerza te acompañe”.

La primera vez que se usó esta referencia fue en un contexto político en 1979, dos años después de que saliera la primera cinta de Star Wars, cuando Margaret Thatcher fue elegida como primer ministro del Reino Unido.

A manera de celebración, su partido publicó un mensaje en un periódico que decía “May the Fourth be with You, Maggie. Congratulations”.

Al pasar un par de décadas, los fans de la saga comenzaron a celebrar cada 4 de mayo.