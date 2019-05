En Cuetzálan emiten convocatoria para ser parte de Seguridad Pública

El objetivo es contar con un mayor número de elementos para reforzar la Seguridad en el municipio.

El ayuntamiento de Cuetzálan a través de la Dirección de Seguridad Pública lanzó la convocatoria para aquellas personas que deseen integrarse a la corporación ya sean en las áreas de Protección Civil, Tránsito o Policía. Y es que de acuerdo a la información emitida por el área a cargo de, el mayor, Carlos Arturo Sánchez Flores, el objetivo es contar con un mayor número de elementos para reforzar la Seguridad en el municipio.

En dicha convocatoria, los requisitos que deben cubrir son: ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos, acreditar como mínimo la educación Preparatoria, tener entre 18 y 38 años cumplidos, una estatura mínima 1.55 metros en el caso de los hombres y 1.50 en el caso de las mujeres; gozar de buen estado de salud físico y mental, presentar cartilla militar liberada original y dos copias legibles (en el caso de los varones).

Así como también, no presentar tatuajes, ni aretes; no ser adictos al alcohol, sustancias psicotrópicas, estupefacientes y otras que produzcan efectos similares, aprobar los exámenes de selección y de control de confianza, no haber sido condenado por sentencia irrevocables como responsable de un delito doloso, ni estar sujeto a proceso penal, original y copia del buró de crédito, así como un listado de tres referencias personales y 3 laborales.

En cuanto a la documentación, es importante acudir a la comandancia municipal situada en la planta baja de la Casa de la Cultura para entregar: solicitud de empleo con fotografía, acta de nacimiento reciente y dos copias, certificado de bachillerato o preparatoria concluida en original y dos copias por ambos lados; una constancia de no inhabilitado del Servicio Público original y copia; identificación vigente del INE con dos copias, licencia de conducir vigente, comprobante de domicilio y de ingresos reciente con copia.

Además de, una carta de intención en donde exprese el motivo por el cual desea ingresar a la institución (una cuartilla mínimo), 6 fotografías tamaño infantil reciente o de color de frente y fondo blanco, dos cartas de recomendación, carta de antecedentes no penales, RFC, CURP y curriculum vitae con dos copias y finalmente, la original y copia del acta de matrimonio y declaración patrimonial.

De acuerdo con el encargo del Despacho de Seguridad Pública, esta convocatoria fue lanzada desde el pasado 15 de marzo y la recepción de documentos continuará; por lo que, llamó a las personas interesadas en ser parte de alguna de las diversas áreas (policía, tránsito y protección Civil). Para mayor información, consultar la página oficial del ayuntamiento www.cuetzalan.gob.mx o bien, comunicarse al 01 (233)3310015.