Nombramiento de Claudia Rivera en la Conferencia Nacional de Seguridad fue ‘de cuates’: Enrique Guevara

El regidor de “Juntos Haremos Historia” acusó que el cargo fue entregado para llamar la atención y maquillar la carencia de acciones contundentes para devolver a los ciudadanos la certeza en este rubro.

Mientras el coordinador de regidores de “Por Puebla al Frente”, Enrique Guevara Montiel, reprobó el nombramiento de Claudia Rivera Vivanco como presidenta de la coordinación regional centro de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública porque el principal municipio del estado se mantiene hundido en la inseguridad, la alcaldesa nuevamente evitó hablar por la veda electoral.

Además, el panista aseguró que el cargo derivó de un “grupo de cuates” para llamar la atención y maquillar la carencia de acciones contundentes para devolver a los ciudadanos la certeza de vivir seguros.

Guevara Montiel refrendó que el nombramiento de la encomienda partidista: “Ah, no perdón, es de un organismo público pero pareciera más partidista que cuestiones centradas”.

Recordó el elevado índice de constantes asaltos a unidades al transporte público en la Angelópolis, que no han reducido ante la incapacidad de la autoridad para evitar se registren entre cinco a seis eventos delictivos diarios de acuerdo a la cifras reales.

“Literalmente seguimos patas arriba; a mí me sigue preocupando, no lo han resuelto, han pasado seis meses, la presidenta exactamente hace un mes dijo que la ciudadanía no esperaba y ya lo vemos hoy con estas cifras que amanecemos”.

Pura veda

Claudia Rivera Vivanco no quiso hablar de su nombramiento como responsable de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal, además de las fechas agendadas para las reuniones que se desarrollarán en el rubro de seguridad y prevención del delito.

“Por el momento no estoy dando entrevistas por el tema de la veda electoral, parte del trabajo que ahora se está haciendo con la conferencia nacional de seguridad pública y el Secretariado Ejecutivo Nacional se los haremos llegar con precisión”.

Desde el campus de la IBERO Puebla, a donde asistió a la ceremonia de la toma de posesión de Mario Ernesto Patrón Sánchez de la rectoría de la Universidad Iberoamericana, la alcaldesa evitó charlar sobre sus nuevas funciones.