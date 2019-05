Los seguros para el campo serán efectivos, asegura Alberto Jiménez Merino

En Soltepec, el abanderado del PRI señaló que entre las acciones prioritarias está la dignificación del Bachillerato Vicente Suárez y de la Telesecundaria de la localidad.

Al recorrer las principales calles de Rafael Lara Grajales, así como las de Nopalucan y Soltepec, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a gobernador, Alberto Jiménez Merino, aseguró que la aplicación de seguros contra daños en el campo volverá a ser efectiva, ya que es una demanda que hacen los campesinos en todo el estado.

Durante una gira de trabajo, el candidato ofreció su respaldo a los productores de la zona con la puesta en marcha de un seguro contra pérdidas de cosechas.

Al recibir el respaldo de simpatizantes de toda la región, el abanderado resaltó su objetivo de fortalecer la producción del campo a través de este seguro, así como brindar más apoyo para la siembra, para maquinarias, capacitación y asesorías para que los campesinos puedan sacar adelante sus cosechas.

“Un nuevo comienzo es un compromiso con los campesinos, para que tengan los apoyos que necesitan para la siembra, para el cultivo, para cosechas, para la venta, para la maquinaria, capacitación y asesoría, para producir y vender mejor, porque ahora que hay problemas con las sequias y con el clima, podamos tener los seguros que permitan recuperar recursos cuando haya pérdidas naturales”, expresó en su visita a Nopalucan.

Recordó algunos de sus compromisos para el campo, como un presupuesto anual de mil 500 millones de pesos para su fortalecimiento, pues en ocho años nunca se ha pasado de 350 millones por año, mientas en la última administración priísta fue superior a los mil millones

Asimismo, se comprometió a establecer un sistema de extensionismo, que desarrolle la capacidad de productores, capacitación tecnológica, la formación de líderes de proyecto, así como educación dual preparar en la práctica para la inserción laboral

Destacó que tiene que darse el apoyo oportuno con insumos para los productores, que las semillas, fertilizantes se entreguen a tiempo, compatible con inicio de lluvias. Además, mencionó que habrá centrales de maquinaria a nivel regional, que atiendan a municipios, pues la entrega individual de los equipos fracaso.

Asimismo, dijo que se dará apoyo a la infraestructura de acopio para acceder a los mercados, corredores de carácter regional para la venta.

Expresó que tiene que darse la modernización del riego para eficientar el uso del agua, además del impulso a la agricultura de conservación, orgánica y protegida, ya que esto genera mayores ganancias.

Otro compromiso es que habrá apoyo a pequeños productores y seguridad alimentaria, y se crearán huertos familiares escolares y comunitarios con apoyo del gobierno, con ello se estará combatiendo el hambre.

Reiteró que habrá un programa de captación, almacenamiento de agua y mantenimiento de caminos rurales, ya que los productores durante 8 años fueron abandonados

Apoyo a la educación

En la junta auxiliar Álvaro Obregón, perteneciente a Soltepec, Jiménez Merino señaló que como gobernador, las primeras acciones prioritarias para este municipio serán la dignificación del Bachillerato Vicente Suárez y de la Telesecundaria de la localidad:

“Como gobernador de Puebla me comprometo a que el bachillerato Vicente Suarez sea lo primero que empecemos a atender aquí en Obregón; al dar la vuelta vimos que la telesecundaria tiene las paredes de su comedor, pero todavía no tiene terminadas las paredes y todavía no tiene el techado. El bachillerato y la telesecundaria tendrían que ser las obras prioritarias que tendríamos que estar haciendo”, puntualizó.