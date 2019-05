Transformar realidad de Puebla, propone Enrique Cárdenas a alumnos de la Anáhuac

El candidato común el PAN-PRD-MC indicó que la investigación en su contra realizada por el SAT deriva de intereses nacionales para beneficiar a Luis Miguel Barbosa.

Al proponer a alumnos de la Universidad Anáhuac transformar la realidad de los 217 municipios de la entidad, dinamizar al sector primario, erradicar la corrupción de la administración pública y favorecer acciones en beneficio del medio ambiente, el candidato común el PAN-PRD-MC, Enrique Cárdenas Sánchez acentuó que le gusta que lo investiguen por todos lados porque no tiene cola que le pisen.

Puntualizó que la investigación realizada en estos momentos por el SAT deriva de intereses nacionales para beneficiar al candidato de “Juntos Haremos Historia”, Luis Miguel Barbosa Huerta, a través de la guerra sucia que encabeza a nivel nacional el exsenador del PVEM Carlos Puente Salas.

“Me gusta que me estén buscando por todos lados y no encuentren nada… no tengo cola que me pisen que quede claro”.