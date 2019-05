Impulsará Miguel Barbosa Huerta un Consejo de Empresarios que busquen inversión extranjera

Con micro y pequeños empresarios poblanos, el candidato de la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla" refirió que cuando sea electo buscará reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante quien presentará una carpeta de proyectos.

El candidato a gobernador impulsado por la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla", Luis Miguel Barbosa Huerta, advirtió ante micro y pequeños empresarios poblanos que no pretende generar condiciones de control político en su administración, como ocurrió en el pasado, aseguró que será garante de que haya pluralidad política y libertades. El candidato ofreció que su gobierno impulsará la creación de un Consejo de Empresarios quienes viajen a otros países junto con servidores públicos para la atracción de inversiones al estado.

Luis Miguel Barbosa Huerta pidió el apoyo de los inversionistas, para que el 2 de junio salgan a votar de forma libre, a cambio ofreció que su administración trabajará con la sociedad poblana para resolver los problemas sociales y ante el Gobierno Federal gestionará proyectos que beneficien a los ciudadanos.

Ya como gobernador electo, refirió que acudirá en apoyo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a quien le planteará "proyectos, le voy a llevar la carpeta de Puebla para que los palomee, pero voy a integrar a un grupo de empresarios, de todo tipo de empresarios para que hagan una labor junto con gente del gobierno para que busquen inversión para Puebla, porque con inversión privada y extranjera se ayudará al crecimiento económico", refirió.

Aseguró que el crecimiento económico significa la atracción de inversiones, la generación de empleos, la movilidad económica y que Puebla sea un estado desarrollado, pues actualmente el estado está dividido, ya que mientras hay zonas en donde prevalece la riqueza hay zonas en extrema pobreza a las que se les debe poner atención.

"El crecimiento es empleo, ingresó, el crecimiento es movilidad en la economía, que cada uno de ustedes tenga más que vender más que servicios que prestar, más casos que abogar, una movilización total de la economía solamente, qué voy hacer cuando haya mucho más ingresos que antes, vamos apoyar a los pequeños empresarios con paquetes de apoyos", dijo.

Reiteró que los constructores poblanos serán privilegiados con los contratos de obra pública, pero advirtió que como lo marca la ley habrá licitaciones públicas, por lo que confió en el talento de los poblanos para que los contratos se queden en el estado.

Ante empresarios el candidato a gobernador se comprometió a mejorar las condiciones de seguridad pero también a que el gobierno que encabece no permitirá actos de corrupción ni moches, ya que eso lastima severamente a la sociedad.

"En Puebla hay muchos Pueblas, una zona es la zona de Atlixcáyotl y toda esa zona de desarrollo que hay que preservar, embellecer y otra es la Puebla de la clase media, de los fraccionamientos cerrados o abiertos de la clase media, otra es la Puebla de las colonias populares, de las Juntas Auxiliares, el comercio uno es el comercio informal, el de los tianguis ambulantes y otro es el comercio formal de que paga derechos, que tiene sus negocios y ambos tipos de negocios hay que cuidar", refirió.

Urge candidato a que Ejecutivo implemente protocolos de protección a las mujeres

Por otra parte, el candidato a gobernador, Miguel Barbosa Huerta refirió que la alerta de género emitida en 50 municipios de nada sirve si no se cumple con los protocolos de protección a las mujeres, por ello es que urgió al gobierno del estado a que cumpla con los protocolos de protección a las féminas.

"Sí, si no hay Fiscalía de Género, si no hay protocolos para evitar la violencia a mujeres va a seguir habiendo violencia de género como feminicidios, como violencia intrafamiliar, violencia en los lugares de trabajo, a las mujeres en la vía pública y por eso llamó al gobierno actual a que lo haga, interino o no es gobierno a que lo haga, es un llamado respetuoso", dijo.

Asimismo insistió en que consultará con los ciudadanos la utilidad de las ciclovías, pues lamentó la muerte de una mujer quien fue asaltada y apuñalada cuando realizaba ejercido, señaló que esas áreas deben tener vigilancia para evitar actos como el ocurrido el día miércoles.

Señaló que el gobierno que pretende encabezar implementará una estrategia eficiente para combatir la inseguridad de la que son víctimas mujeres y hombres, someterá a consulta la utilidad de las ciclovías, además pondrá en marcha la Secretaría de Igualdad Sustantiva de Género y la Fiscalía de Género para atender a las féminas.

Confía Miguel Barbosa que el 62 por ciento de la participación ciudadana

En la víspera de la elección extraordinaria, el candidato a gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta confió en que haya una participación del 62 por ciento, el día de la jornada electoral.

El candidato impulsado por Morena, PT y PVEM, refirió que él ha realizado campaña en las diferentes regiones del estado, en las que ha hecho el llamado puntual a los ciudadanos a que el domingo 2 de junio salga a votar y ejerzan un derecho democrático.

Si bien afirmó que él está arriba en las encuestas, es importante que estos sondeos de opinión se reflejen en las urnas y con ello se confirme su triunfo, rumbo al Poder Ejecutivo de Puebla.

"Estoy Haciendo campaña intensa, difundiendo el tema de la elección de la promoción del voto, yo sí estoy en eso, los que veo que están en otra cosa son los otros candidatos", dijo el candidato a gobernador.

Como parte de la promoción del voto que realiza, este viernes se contempla la visita de Senadores de la República a mostrarle su apoyo, rumbo al 2 de junio, primero estarán en una conferencia de prensa y posteriormente promoverán el voto en Lara Grajales.