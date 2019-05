Verificentros dejarán de ser asunto patrimonial o de compadres: Jiménez Merino

Sostuvo que las verificaciones serán conforme a la ley.

El candidato al gobierno del estado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alberto Jiménez Merino, aseguró en San José Miahuatlán que se atenderá el problema de la contaminación del medio ambiente, y anunció que los verificentros dejarán de ser un asunto patrimonial y se transparentará la entrega de las concesiones.

Durante su gira de trabajo por el sur del estado, Jiménez Merino expresó que habrá una desconcentración para que los funcionarios estén donde lo requieren los ciudadanos.

Sobre la contaminación que presentó en los últimos días en la capital y zona metropolitana, expuso que tiene un compromiso con la calidad del aire, y a mantener para la salud de los poblanos.

Dijo que para ello se trabajará en recuperación de bosques, que sirvan de cortina para absorber el polvo atmosférico y partículas que hay en el aire, pero sobre todo la generación de oxígeno.

El candidato señaló que se tiene que trabajar para que vehículos y movilidad urbana sea más eficiente y no se tenga tanta contaminación, para ello hay que mejorar las vialidades, sincronización de los semáforos.

Sostuvo que las verificaciones serán conforme a la ley, y nunca más los centros de verificación como un asunto patrimonial de negocio para el compadre o dárselo al amigo, y se buscará que haya una adecuada asignación conforme a la ley, y las concesiones se entregarán de manera transparente.

Jiménez Merino comentó que es necesario prevenir los incendios forestales con técnicas para combatirlo, y recordó el uso de helicópteros cisterna que ya se ocuparon cuando fue delegado de Conagua.

Gobierno cercano

Expuso que para el desarrollo del campo, hacen falta ingenieros agrónomos, orientación y capacitación, ya transforma al ser humano.

Hizo un nuevo reconocimiento a los maestros por capacitar y formar a los individuos, y sostuvo que él puede caminar para saludar a los ciudadanos, para ir juntos el 2 de junio.

“Muchos me conocen, hemos trabajado, con Candido Moreno con los invernaderos de jitomate, hay que tener producción con mejor técnica, se mejora la producción generar empleos”.

“En campo abierto no se produce tanto como en los invernaderos, por ello hay que dar el impulso regional, la producción tecnificada, mejor uso del agua permite que haya más producción, más ingresos”.

“Si conozco la región, en San José trabajé atención a pozos, revestimiento de canales, en la administración municipal se tenían los proyectos”.

Precisó “No espero que vayan a la capital a ver un funcionario que los funcionarios estén donde se necesita, hay que ver la descentralización del gobierno”.

Recordó que nació en Tecomatlán, y conoce el valor del trabajo y del esfuerzo, “como ingeniero agrónomo no he olvidado que debo servir a mis semejantes. Al conocer las necesidades, sé cómo atender, siempre dedicado a servir, nunca he robado”.

“La corrupción en otras campañas, donde se acusan unos a otros día a día. La campaña no es para derrochar recursos o acarrear a la gente. En la campaña hay gran futuro y mejor destino para nuestros hijos, hacer un gran equipo”.

“Mi compromiso con las necesidades de las mujeres, el mujer segura, Se crearán otros apoyos pero sin quitárselos a la mujer, entre ellos niñez segura que no lleguen con el estómago vacío”.

“Cuando era niño una maestra compraba panes rellenos de frijoles, en mi administración se retomarán los desayunos escolares para que los niños no se duerman en clase”.