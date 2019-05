"Puebla quiere caminar en unidad", respaldan Senadores de la República a Miguel Barbosa Huerta

Ricardo Monreal rechazó que el acuerdo para que los Senadores de la República apoyen a Miguel Barbosa Huerta.

En territorio electoral del senador Alejandro Armenta Mier, 26 de sus homólogos encabezados por Ricardo Monreal Ávila, respaldaron al candidato a gobernador impulsado por la coalición "Juntos Haremos Historia en Puebla", Luis Miguel Barbosa Huerta. Monreal Ávila afirmó que "Puebla debe caminar en unidad", después de los acontecimientos ocurridos el año pasado.

El respaldó de los senadores de la República a Miguel Barbosa Huerta se concretó sin condición o como un apoyo a Ricardo Monreal Ávila, al menos eso dijo, pues aunque ha trascendido que aspira a la dirigencia nacional de Morena, incluso a la candidatura a la Presidencia de la República en el siguiente proceso electoral federal, afirmó que se encuentra concentrado en su labor y en acelerar la aprobación de las leyes secundarias para que en su totalidad marche la Guardia Nacional.

"Fue la generosidad del candidato, les dije a los senadores y por eso estuvimos de acuerdo como un reconocimiento a la capacidad política, los cuatro Grupos Parlamentarios dan su respaldo a Luis Miguel Barbosa. Hacen su esfuerzo para lograr las simpatías de la Ciudad de Puebla", dijo.

Las diferencias internas en el grupo afín al presidente Andrés Manuel López Obrador quedaron atrás y ahora piden el voto a favor de la coalición conformada por Morena, PT y PVEM, rumbo al 2 de junio, afirmaron que las encuestas dan una preferencia electoral a favor del ex senador de la República y no dudaron en que se convertirá en el próximo gobernador de Puebla.

"Puebla no puede caminar de otra forma después de lo que se vivió el año pasado. Puebla debe caminar en la unidad, es un gran pueblo, es una gran entidad federativa. Nosotros admiramos a Puebla, los senadores que provenimos de muchos estados hoy rendimos tributo a Puebla. Estamos intentando caminar en este nuevo mecanismo y nuevo gobierno en donde el presidente, Andrés Manuel López Obrador se enfrenta a las resistencias normales. Tengo 21 años trabajando en la construcción del movimiento y nadie pensó en que el cambio de régimen sería fácil", refirió.

El grupo de legisladores federales ofrecieron una conferencia de prensa, en la que estuvieron los coordinadores parlamentarios de los partidos que conforman la coalición electoral, pero ya en el evento masivo realizado en Lara Grajales se sumaron líderes de sectores priistas como la CTM, en este llamado de reconciliación, paz y bienestar para el estado.

#EnHilo 👉🏻 Rechaza @RicardoMonrealA que el llamado a la unidad al interior de Juntos Haremos Historia tenga un fin electoral, rumbo a las elecciones presidenciales en 2024. 🗳



Vía @yazcurinoticias 📹 pic.twitter.com/Huw8dJBguF — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) 17 de mayo de 2019

Sin acuerdos por la renovación de la dirigencia o la siguiente elección

La aspiración de Ricardo Monreal Ávila, coordinador de los senadores de Morena, no está en la dirigencia nacional de su partido y tampoco en la Presidencia de la República, refirió el legislador, al señalar que se concentra en sus actividades legislativas, en apresurar la aprobación de 4 leyes secundarias para concretar en su totalidad la Guardia Nacional.

En este sentido, el legislador federal rechazó que el acuerdo para que los Senadores de la República apoyen a Miguel Barbosa Huerta se haya concretado para que más adelante se cobre este favor, es decir, un acuerdo político electoral.

Aseguró que a su edad, 60 años, piensa en concluir su cargo público en irse a casa y dedicarse a otros temas personales, "ya Dios dirá", afirmó el legislador Ricardo Monreal.

"Hago mi trabajo lo mejor posible, pero no hay ninguna ambición de mi parte, ni interés desmedido de adelantar nada, lo que quiero es concluir mi coordinación en el Senado que es bastante pesada y después Dios dirá. No tengo ninguna otra situación, quiero bien morir, ya tengo 60 años", refirió.

Al senador se le ha mencionado como un perfil para sustituir a Yeidckol Polevnsky de la dirigencia nacional de Morena, quien quiere repetir en este cargo, pero también como precandidato al Gobierno Federal, en cinco años.

Manotazo a José Juan Espinosa Torres

En entrevista, el senador de la República, Ricardo Monreal Ávila, refirió que mantendrá diálogo con el diputado local, José Juan Espinosa Torre, quien a pesar de que es polémico, "es leal y congruente". Monreal Avila, anunció que pondrá un alto al mal comportamiento del legislador en el Congreso del Estado.

Los constantes enfrentamientos del legislador del PT con sus homólogos "no son los correctos, hay que buscar la conciliación, no son buenos los pleitos, los pleitos no son buenos ni ganados. Voy hablar con él para que pueda generar condiciones de tranquilidad", dijo a pregunta expresa de las denuncias que tiene el legislador local por violencia política de género.

A su vez, rechazó que José Juan Espinosa Torres este simulando en esta campaña electoral y que éste trabajando a favor de otro candidato, como Enrique Cárdenas Sánchez, a quien impulsó como gobernador interino y con quien tiene cercanía.

"Él es una gente seria, hoy lo saludé, estuvo en el desayuno, su esposa y él son personas congruentes, aunque cada uno decide su propio destino, pero lo conozco es una gente leal y es un hombre inteligente", así se refirió de José Juan Espinosa Torres.