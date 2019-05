A 32 meses del sismo, escuelas de la Mixteca no recibieron apoyo, señalan diputados

Los diputados Nibardo Hernández y Liliana Luna señalaron que es necesario que el Ejecutivo Estatal ofrezca un informe de los apoyos entregados y las obras realizadas.

Al sesionar la Comisión de Especial de Seguimiento de las Labores de Reconstrucción Derivadas de los Sismos del 2017, los diputados Nibardo Hernández Sánchez y Liliana Luna Aguirre advirtieron que aún hay escuelas sin ser atendidas y, en Tehuitzingo, hay niños que siguen tomando clases en aulas móviles, padeciendo de las temperaturas extremas.

En la sesión los diputados opinaron que es necesario que el Ejecutivo Estatal ofrezca un informe de los apoyos entregados y las obras realizadas ya que hay reportes de que no han llegado a los afectados.

Los legisladores anunciaron que se enviará un exhorto para que el gobierno estatal nombre un comisionado especial que coordine las acciones e informes de reconstrucción de los inmuebles afectados en Puebla por los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017.

Por su parte, el diputado Nibardo Hernández Sánchez señaló la necesidad de atender a la Mixteca poblana en las acciones de reconstrucción, ya que hay varias escuelas donde los estudiantes aún reciben clases en aulas móviles y destacó la incomodad, toda vez que las altas temperaturas en este periodo dificultan las actividades escolares.

Expresó que son al menos diez municipios en los que se tienen problemas, entre ellos que los menores tienen que acudir a sanitarios móviles porque no se dio la reconstrucción de los baños.

Liliana Luna expresó que en la Sierra Norte hubo daños, pero al no ser numerosos como en la Mixteca la ayuda no llegó. Dijo que es necesario que el Ejecutivo del Estado atienda las escuelas dañadas, que hasta la fecha aún no han sido beneficiadas por el programa de reconstrucción.

El diputado Gerardo Islas Maldonado, presidente de la comisión, consideró necesario que haya un encargado para estas labores, mismo que pueda rendir informes sobre los avances de la reconstrucción y trabajar de manera coordinada con los diferentes órdenes de gobierno para conocer las acciones realizadas en los municipios con más afectaciones.

Sostuvo que el exhorto será extensivo a diferentes dependencias federales y estatales para tener claro cómo va la reconstrucción de los inmuebles dañados en diferentes rubros como viviendas, edificios educativos, así como los religiosos y culturales, principalmente en la mixteca poblana.

El extitular de Desarrollo Social, indicó que, de acuerdo con el censo de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorio Urbano se registraron 27 mil 685 viviendas afectadas en el estado de Puebla, de las cuales 5 mil 765 fueron catalogadas como daño total y 21 mil 920 como daño parcial.

A raíz de lo anterior, destacó que la intención de las y los diputados de la comisión es tener la información al corte de este mes sobre los apoyos entregados por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (BANSEFI) y saber quiénes son las familias poblanas que recibieron y las que no, el saldo para la reparación de sus viviendas, entre otros.

Abundó que son alrededor de 300 inmuebles religiosos en todo el estado que permanecen sin apoyo para ser intervenidos tras los sismos, principalmente en la Mixteca, así como instituciones educativas, por lo que se busca apresurar las acciones en beneficio de estos rubros.

En tanto que el diputado, Marcelo García Almaguer, señaló que, ante la transición por el nombramiento del gobernador interino, es necesario validar las reglas de operación para las acciones de reconstrucción por los sismos del 19 de septiembre de 2017 y evitar el cambio de personal en esta área.