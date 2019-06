En proyecto Ixta, se contradicen Unión de Ejidos y Minera Gorrión

El encuentro fue organizado por la Semarnat.

La tarde del martes se celebró una reunión entre la empresa mexicana Minera Gorrión –filial de Almaden Minerals, de Canadá- y vecinos del municipio de Ixtacamaxtitlán, estos últimos, junto con la Unión de Ejidos y Comunidades en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida Atcolhua, acusaron diferentes irregularidades durante el encuentro.

En la lista de anomalías se encuentra: acarreados a la reunión de parte de la empresa, presencia de propaganda –como camisetas y gorras- de la empresa, así como un intento de abarrotar el auditorio Santa María para que los vecinos y activistas no pudieran ingresar al recinto.

A través de un comunicado, la Unión de Ejidos acusó que al menos en 17 de 22 exposiciones se enfatizó la inviabilidad el proyecto, debido al excesivo uso de agua para las operaciones de la mina, y la omisión de los impactos hidrológicos del mismo.

“Pedimos un espacio de participación y lo que nos dieron fue propaganda de la empresa. Eso ya lo teníamos desde hace años. Escuchamos repeticiones de frases hechas y de información sin ningún sustento. Para eso era mejor ver su video corporativo“, explicó Alejandro Marreros, miembro de la Unión de Ejidos y Comunidades.

Por su parte, la minera Gorrión detalló que el proyecto contará con un depósito de jales secos, libres de cianuro, se contará con un sistema de presas con capacidad para captar 1.8 millones de metros cuadrados de agua pluvial, el cual estará disponible para abastecer a las comunidades aledañas.

Agregaron que la mina no invadirá ningún área natural protegida, no afectará a ninguna especie en peligro de extinción o en protección, además de no implicar una reubicación de poblaciones.

En el evento, Daniel Santamaría, Vicepresidente de Minera Gorrión resaltó: “Estamos muy satisfechos con que la RPI haya podido cumplir su función informativa. Para el proyecto Ixtaca, cada año de exploración es un año de integración con las comunidades. Actuaremos como un proyecto único en su tipo, que propiciará mejoras en la infraestructura del agua y ejercerá un cuidado ambiental por encima de los estándares habituales en la industria”.