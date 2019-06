Trump sopesa posible guerra con Irán en medio de tensiones

Washington impuso sanciones contra el líder supremo iraní y algunos altos funcionarios, días después del derribo de un dron de vigilancia militar estadounidense por parte de Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que si su país entra en guerra con Irán, el conflicto no durará mucho tiempo, aunque siguió expresando su deseo de evitarlo.



"Espero que no", respondió Trump a Fox Business Network durante una entrevista esta mañana cuando se le preguntó si Estados Unidos iba a la guerra, y añadió que él cree que Estados Unidos está "en un posición muy fuerte si algo debe suceder".



"No estoy hablando de impulso en el terreno", señaló. "No estoy diciendo que vamos a enviar un millón de soldados. Sólo estoy diciendo que si algo ocurriera, no duraría mucho".



Las tensiones siguen siendo altas entre Washington y Teherán luego de que Estados Unidos impuso sanciones el lunes contra el líder supremo iraní y algunos altos funcionarios, días después del derribo de un dron de vigilancia militar estadounidense por parte de Irán.



Las dos partes han estado intercambiando duras críticas y Trump ha amenazado con una dura respuesta militar en caso de cualquier ataque por parte de Irán, y el presidente iraní, Hassan Rouhani, ha dicho que la Casa Blanca tiene una "discapacidad mental".



Los lazos entre Estados Unidos e Irán se han deteriorado de forma significativa después de que Washington se retiró del histórico acuerdo nuclear de Irán de 2015 en mayo de 2018 e impuso de nuevo sanciones a los sectores de energía y finanzas, que habían sido eliminadas bajo el acuerdo con Irán.

Con información de Xinhua.