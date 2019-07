Poblanos en Estados Unidos, preocupados ante deportaciones masivas: Carlos Orea

El representante de la Casa del Migrante en Los Ángeles, California, recordó que el presidente Donald Trump amenaza con intensificar las acciones, en víspera del 4 de julio.

Más de 3 mil poblanos migrantes han regresado de Estados Unidos, la mayoría de ellos deportados, según cifras oficiales y se espera otra ola de repatriaciones a partir de este 4 de julio.

Ante el anuncio del Presidente estadounidense Donald Trump, que iniciarán redadas en todo el vecino país, viven con incertidumbre y zozobra millones de mexicanos y poblanos.

En entrevista para Intolerancia Diario, Carlos Orea, representante de la Casa del Migrante en Los Ángeles, California, inclusive recomendó a los connacionales en Estados Unidos, salir o menos posible en estos días.

“Ya en pleno inicio de campaña el presidente de Estados Unidos Donald Trump, este 4 de julio, día muy significativo para la Unión Americana por el día de la independencia, anuncio que iniciarán las redadas”, dijo en visita a Puebla.

Aseguró que hay mucho temor en el ambiente entre los paisanos que laboral del otro lado de la frontera norte, con la amenaza de iniciar redadas.

Se esperan los operativos en el estado de Texas, Houston, Nueva York y Los Ángeles, principalmente, donde hay una gran concentración de comunidad indocumentada.

“En estos sitios existen miles de poblanos que también están en la incertidumbre de caer en estas redadas”, comentó.

Asimismo, mencionó que la preocupación crece por la actitud del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien no ha levantado la voz en defensa de las comunidades migrantes.

#Migrantes || Carlos Orea, representante de la Casa del Migrante en #LosÁngeles, recomendó a los connacionales en 🇺🇸, salir lo menos posible en estos días.



📍 @POTUS anunció que en víspera del #4deJulio iniciarán redadas en todo el vecino país.



📹 vía @castilloloyo pic.twitter.com/aygBBHy81T — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) 3 de julio de 2019

-¿Que están haciendo para protegerse?

-Las recomendaciones de siempre, que respeten las leyes, que no anden en tiempos que no sean de día, que se mantengan en sus hogares y cumplan sus labores de trabajo, pero no se expongan a tomar por las calles encontrarse con la Policía.

Y es que aseguró que en muchos de los Estados norteamericanos, hay mucha conexión entre policías y autoridades de migración.

Deportaciones masivas

Carlos Orea, señaló que las declaraciones del presidente Trump, son de que su meta será deportar por lo 2000 migrantes diarios de los estados de Texas Florida, Nueva York, California, que es donde más comunidades existe.

Recordó que entre Nueva York y Los Ángeles California se concentra la mayor parte de poblanos, aunque también en Houston hay una buena cantidad de paisanos.

“Estamos temerosos de que por quedar bien y buscar el favor de grupos racistas, pueda cumplir sus metas el presidente Trump”, sostuvo.

Tan solo el primer trimestre del año en curso, se ha registrado una deportación de alrededor de 65 mil mexicanos, de los cuales un 6 por ciento fueron poblanos, dijo, principalmente de la mixteca poblana, municipios de Acatlán de sobrio, Izúcar de Matamoros, Piaxtla o Tulcingo del Valle.

Señaló que cada vez menos mexicanos se atreven a intentar regresar a Estados Unidos una vez deportados, debido a que las leyes migratorias estadounidenses se han endurecido.

“Todos los que han sido deportados y reinciden, puede haber un castigo de hasta cinco años de cárcel. Es un delito grave, es un riesgo intentarlo, trae muchas consecuencias”, advirtió.

Inclusive señaló que han sido capturados poblanos en el reingreso, quienes están siendo procesados en prisión.

“Si ha habido personas que reinciden y por eso es que también las declaraciones del presidente Andrés Manuel (López Obrador) que dice que la migración ha disminuido, es también por el mismo temor de que las leyes están muy severas y poco se arriesgan a volver al cruce”, explicó.

Por lo tanto finalmente recomendó a los paisanos que se ajustan a las leyes y ejerzan sus derechos de no declarar.

“Porque tenemos derechos a pesar de ser indocumentados además de que haya un abogado presente”, advirtió.

Poblanos deportados

En todo este panorama, durante los primeros cinco meses de 2019, han sido deportados más de 3 mil poblanos en toda la Unión Americana, según datos oficiales.

En entrevista, Gilberto Juárez Díaz director de apoyo protección al migrante del gobierno estatal, además informó que se ha apoyado con aproximadamente 90 traslados de poblanos fallecidos en Estados Unidos, en el mismo lapso.

“Nosotros apoyamos en traer los cuerpos de la Ciudad de México (CDMX) al municipio de origen sin ningún costo, mientras el gobierno federal absorbe los gastos de Estados Unidos al aeropuerto capitalino”, explicó.

Aseguró que no hay un municipio en especial en donde más casos hayan presentado, ya que son en todas las regiones del Estado donde llegan los cadáveres.

#EspecialesID 🔴 || Gilberto Juárez Díaz director de apoyo protección al migrante del gobierno estatal informó que se ha apoyado con aproximadamente 9⃣0⃣ traslados de poblanos fallecidos en Estados Unidos 🇺🇸.



📹 vía @castilloloyo pic.twitter.com/1CdkGiVfQZ — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) 3 de julio de 2019

“Afortunadamente en este año de los 90 casos no habido información de alguno que haya fallecido cruzando", señaló el funcionario estatal.

Asimismo, dijo que en su mayoría las muertes son por causa de enfermedades y el menos número es por algún accidente y no hay uno solo por cruce.

Indicó que las cifras que maneja el Instituto Nacional de Migración (INM) señalan que hasta mayo alrededor de 3 mil migrantes que han regresado al estado de Puebla, ya sea de manera voluntaria o a través de una deportación.

“Por deportación son la mayoría de repatriados, es importante decir que contamos con un programa de pasaje terrestre qué consiste en que cuando un migrante llega la frontera norte de nuestro país”, aseguró.

“Contamos con un servicio de transporte terrestre es decir les compramos el boleto de autobús para que puedan regresar al Estado de manera segura”, añadió Gilberto Juárez.

Finalmente detalló que aproximadamente a 40 poblanos se les ha comprado el boleto de retorno a Puebla.