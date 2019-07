Alertan activistas por 69 procesos contra mujeres por aborto

En el marco de la discusión en el Congreso del Estado para reformar el Código Penal en el Artículo 339, sobre la despenalización del aborto, las organizaciones Cafis A.C., Ddser y El Taller A. C., se pronunciaron porque los legisladores se manejen con una postura abierta, que presenten datos científicos, información actualizada y que se respete el estado laico.

Mencionaron, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado (FGE), de 2009 a 2018 existieron 69 procesos en contra de mujeres que abortaron.

En este sentido, Natalia Hernández, de Cafis A.C., informó que de acuerdo con datos de transparencia, del Poder Judicial del Estado de Puebla, de 2009 a 2019, se registraron 24 procesos por el delito de aborto, de los cuales 11 recibieron sentencia; sin embargo, acusó, "muchas de estas mujeres, han sigo encarceladas incluso antes de iniciar un proceso penal".

Mencionó, no están en contra de la Ley de Protección a la Vida, sino que el tema ahora es reducir o eliminar las penas en contra de las mujeres que deciden interrumpir su embarazo antes de las 12 semanas: "Ya tenemos 10 años en Puebla, de una ley de protección a la vida, ese no es el tema; no se está discutiendo si se debe derogar la protección a la vida", manifestó Natalia Hernández.

Por su parte, la integrante de Ddser, Jessica Pérez, recordó que en México, practicarse un aborto inseguro, y es la cuarta causa de muerte materna, de acuerdo con cifras del Observatorio de Mortalidad Materna de 2015.

En contraste, mencionó que desde que en Ciudad de México se legalizo el aborto -en 2007-, no existen registros de muertes de mujeres por esta práctica.

La integrante de Ddser sostuvo que en cuanto a abortos clandestinos no existe una cifra concreta, pues se trata de prácticas que se realizan en el marco de la ilegalidad.

Rubí Cervantes, de El Taller A.C., exigió a los diputados locales a legislar a favor de las mujeres y respetar los derechos humanos:

"No nos están haciendo un favor. Estamos poniendo la mirada en las mujeres que están a órgano, las que son criminalizadas y las que viven en un proceso de aborto. Es un tema de acceso a derechos", refirió.

Rubí Cervantes sentenció que, de parte del Estado no se informa sobre las causales que permiten el aborto, como la violación: "hay muchas trabas, para que las mujeres puedan acceder a estos servicios".

Agregaron que no es una demanda partidista, sino un tema de las mujeres, y señalaron que de parte de agrupaciones en favor de la familia no se han prestado al diálogo, por lo que los invitaron a respetar las diferentes posturas acerca del tema del aborto.