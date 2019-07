Karina Pérez Popoca va por la cabeza de Leoncio Paisano en San Andrés Cholula

La edil sanandreseña buscará fincar responsabilidades administrativas y penales, al ex alcalde de San Andrés Cholula.

Por más de 200 millones de pesos en acciones irregulares, la edil de San Andrés Cholula, Karina Pérez Popoca aseguró que buscará por la vía legal al exalcalde del municipio, Leoncio Paisano.

En rueda de prensa, la alcalde informó que también echará para atrás el Plan de Desarrollo Urbano aprobado por la pasada administración sanandreseña.

"Ambos procesos fueron aprobados la semana por cabildo en sesiones extraordinarias, para enderezar la herencia que dejó la administración de Paisano Arias".

Pérez Popoca detalló que los más de 200 millones de pesos se suman a los 134 millones de pesos de anomalías que fueron encontradas en el proceso de entrega recepción.

Al respecto, la alcaldesa afirmó que no se trata de venganzas ni cacería de brujas, sino simplemente de un acto de justicia, para no solapar la corrupción que le antecedió.

La millonada

Acompañada de su cuerpo edilicio, mencionó que por mayoría de votos, aprobaron iniciar una auditoría interna a las cuentas públicas de los ejercicios fiscales 2017-2018.

Al encontrar las irregularidades por 200 millones de pesos, señaló que ya serán los organismos correspondientes quienes determinen las merecidas sanciones.

“No es venganza ni cacería de brujas, este proceso es por justicia”, afirmó Pérez Popoca, al detallar que entre las anomalías encontradas están distintos adeudos y demandas, incluso por laudos laborales.

Las sanciones, dijo, pueden ir desde procesos de inhabilitaciones hasta denuncias penales en contra del exedil y exfuncionarios de la pasada gestión.

Explicó que todas las anomalías, han perjudicado a las arcas municipales, en deterioro de los proyectos que traía su administración, por lo que se buscará fincar responsabilidades administrativas y penales.

#Política || La alcaldesa de San Andrés, @KariPerezPopoca, instruyó el inicio del proceso para informar irregularidades que han ocasionado daños patrimoniales.



📌Reitera que no caerá en omisión y en actos deshonestos cometidos por pasados funcionarios.



Vía: @castilloloyo 📹 pic.twitter.com/orQOrPI5Yl — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) 9 de julio de 2019

Señaló que habrá investigaciones contra los ex funcionarios municipales, de la jerarquía que sea, ya que estaban inmiscuidos en los procesos de corrupción.

“No lo vamos a permitir, no es venganza, no es cacería de brujas, es solamente cumplir con lo que la ley nos pidey nos mandata no ser omisos o quedarnos callados ante estas irregularidades”, expresó.

“Va de por medio también la cuestión de la cuenta pública 2018, porque la compartimos con ellos. No vamos a permitir que los actos ilegales, de corrupción y discrecionalidad con que se manejaba todo, tenga impunidad”.

Dijo que se hará el exhorto a las autoridades competentes para que no quede todo en “llamarada de petate”, y que se siente un precedente.

Señaló que en las últimas administraciones en San Andrés Cholula, se enriquecieron los funcionarios públicos de una manera tan descarada que el daño que representa para esta administración, ya la están pagando.

Se detalló que se instruyó al contralor municipal, para que en ejercicio de sus facultades, realice una revisión al Ejercicio Fiscal 2017 y 2018, correspondiente a la administración municipal del expresidente Leoncio Paisano Arias.

Todo derivado de las continuas irregularidades que se han presentado y que puedan dar origen a responsabilidades administrativas y/o penales en contra de los exservidores públicos que resulten responsables.

Afirmó que su gobierno municipal tiene la disposición de que exista un desarrollo en el municipio donde trabajen bajo un mismo ideal de cero corrupción empresas, gobierno y ciudadanos con la única finalidad de generar desarrollo en San Andrés Cholula.

“Nos hemos visto en la responsabilidad de ejercer las facultades que la ley nos confiere, porque no podemos seguir permitiendo y caer en la omisión de dejar pasar estas irregularidades, por un sistema de corrupción que está dañando la administración pública, administración que encabezó Leoncio Paisano Arias”, dijo.

El Plan para abajo

Luego de las decenas de quejas a diversos proyectos por el Plan de Desarrollo Urbano Sustentable de San Andrés Cholula, el cabildo aprobó la revisión y el análisis para iniciar su modificación y actualización del programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable.

Por lo mismo se realizarán foros para realizar la modificación del plan de desarrollo urbano sustentable.

El anterior fue publicado el 4 de octubre de 2018 en el Periódico Oficial del Estado de Puebla, detalló la alcaldesa Karina Pérez Popoca.

Por lo tanto se instruyó a la presidenta municipal realizar la revisión, análisis y las gestiones necesarias para la modificación y actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano Sustentable.

Además se instruyó a la alcaldesa realizar los trámites para la integración y constitución del Consejo Municipal de Desarrollo Urbano.

Pérez Popoca, explicó que la Ley de Ordenamiento Territorial faculta al Cabildo hacer cambios o la sustitución de los planes o programas de Desarrollo Urbano siempre y cuando se sustente técnica y jurídicamente la inconformidad.

De este modo, mencionó que en un plazo no mayor a seis meses tendrán que tener recabadas todas las inconformidades justificadas técnica y jurídicamente.