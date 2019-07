Museos de Puebla, tercer lugar nacional en número de visitas

Apenas el 5 por ciento de los visitantes son provenientes de otro país; el promedio de visitas es menos de una hora.

El estado de Puebla, junto con Ciudad de México y Nuevo León, concentraron el 67.3 por ciento del total de visitantes a nivel nacional que acudieron a los museos durante 2018, cifra que representó un incremento del 5.3 por ciento respecto al 2017, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Las cifras de visitas a estos recintos, colocan a Puebla en el tercer lugar nacional en número de visitas, pues en 2018 se registraron 3 millones 844 mil 65 visitantes a uno de los 59 museos en territorio poblano.

Por arriba del estado, se colocó en primer lugar la Ciudad de México, al registrar 30 millones 519 mil 897 visitas en alguno de los 136 museos.

Mientras que Nuevo León se colocó en segundo lugar nacional, al recibir en alguno de sus 45 espacios dedicados a la cultura o el arte un total de 11 millones 246 mil 758 visitantes.

Apenas el 5% son visitantes extranjeros

De acuerdo con el INEGI, 62 de cada 100 visitantes a los museos dijeron radicar en la entidad federativa en la que se encuentran los recintos, 33 de cada 100 pertenecen a otra entidad federativa, mientras que apenas 5 de cada 100 proviene de otro país.

En cuanto al tiempo de las visitas a museos, el 56.2 por ciento de estas duraron menos de una hora, mientras que el 35.3 por ciento duró de una a dos horas y apenas un 8.2 por ciento permanece más de dos horas en uno de estos recintos.

Falta de cultura e interés, motivos para no visitar museos

INEGI preguntó a los visitantes los motivos principales por los que las personas no acuden a los museos, el 19.5 por ciento dijo que por falta de cultura o educación, el 18.9 por ciento acusó que la falta de difusión o publicidad hace que no se visiten estos espacios, mientras que el 15 por ciento respondió que existe una falta de interés.

Además el 13 por ciento consideró la falta de tiempo para visitar un museo, 6.1 respondió que se prefiere ver la televisión, 8.3 por ciento contestó que no les gusta o les parece aburrido, también el 8.3 por ciento dijo que no acude a museos por el trabajo, 5.5 por ciento consideró que los museos están muy lejos y el 3.9 manifestó la falta de dinero como un factor para no visitar una sede.