La gran final del torneo de tenis Wimbledon 2019 prometió un gran espectáculo al tener como protagonistas al suizo Roger Federer y al serbio Novak Djokovic; ambos no fallaron en ello y Djokovic terminó por salir victorioso tras 4 horas y 55 minutos de un juego incesante.

Ambos tenistas demostraron al planeta porque son ranqueados como el primero y el segundo de la tabla global, pues luego de cinco sets y el uso por primera vez del tie break a 12 puntos iguales, el serbio demostró su categoría y venció en muerte súbita 7 a 4 al mejor tenista suizo de la historia.

Durante el juego, ambos competidores sacaron sus mejores golpes y técnicas en el recinto del deporte blanco.

Novak Djokovic sabía que no tendría un rival fácil en la defensa de su corona en Wimbledon, por lo que con todo y eso salió victorioso del primer set por 7-6.

Para el segundo, la suerte le sonreiría para Roger Federer quien ganó el segundo con un contundente 6-1.

El tercero tendría el choque de estos titanes del deporte blanco, pero el campeón de Wimbledon 2018 por marcador de 7-6m

El cuarto episodio dejaría en claro que "su majestad" a sus 37 años derrocharía su talento y ganaría el set por 6-4

En el quinto y definitivo, los dos tenistas dejaron el alma en cada uno de los puntos, por lo que después de un impresionante 12-12, se llegó al punto de quiebre el cual después de varios intentos, el serbio Novak Djokovic saldría victorioso.

Con este resultado, Djokovic se proclama como bicampeón de uno de los cuatro Gran Slam de la temporada.

A match for the ages…



The moment @DjokerNole retained his crown to become #Wimbledon champion for a fifth time after a historic men’s singles final#JoinTheStory pic.twitter.com/zDQlEBviMD