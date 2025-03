El gobernador Alejandro Armenta Mier aseguró que la organización Antorcha Campesina reconoció su participación en el paro de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).



Esto habría ocurrido en una de las mesas de trabajo con la Secretaría de Gobernación estatal (Segob), que encabeza Samuel Aguilar Pala.



Ante ello, el mandatario estatal sostuvo su dicho de que la agrupación “tiene intereses en la universidad, lo sabemos y hay que decir la verdad”.



De paso, coincidió con la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, al señalar que habrá respeto a la autonomía universitaria por parte de las autoridades, lo que aplica también para los partidos políticos y organizaciones.



“Nosotros no podemos poner plazos para que se levante el paro, somos respetuosos y en eso no podemos intervenir, pero si sigue tomada la universidad están en riesgo 120 mil alumnos que pueden perder un ciclo escolar, hay que poner eso en la mente de quienes están planteando todo o nada”, declaró en entrevista.



Una vez más, el gobernador del estado exhortó a “cuidar la universidad", sin la intromisión de partidos, organizaciones y políticos.



En cuanto a los señalamientos contra él y su gobierno por sus declaraciones sobre el paro que lleva tres semanas, aclaró que no le intimida y que conoce bien la forma de proceder de Antorcha.



“No hay ignorancia, omisión ni inocencia política, que no ofenda la inteligencia de la autoridad, es claro que tienen participación directa e indirecta (...) Sabemos bien cómo actúan", expresó



De esta manera, Alejandro Armenta recalcó que se debe llegar a acuerdos a través del diálogo, para evitar que se sigan violando derechos de terceros, como son los universitarios, ya que esto podría significar la comisión de delitos.



"Todas las demandas de los universitarios son justas y las autoridades las vamos a atender, juntos con la BUAP, pero se tienen que buscar puntos de coincidencia, porque en una negociación los acuerdos no es todo o nada, hay cosas que económicamente no son posibles”, apuntó.