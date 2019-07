PAN dirigido por Genoveva Huerta no reportó al INE 763 mil pesos de gastos de campaña

Enrique Cárdenas Sánchez, fue el aspirante a gobernador que gasto más de 39 millones de pesos para pedir el voto de las y los ciudadanos.

Además de que Enrique Cárdenas Sánchez fue el candidato a gobernador que tuvo más gastos de campaña, los partidos políticos que lo impulsaron ocultaron gastos realizados durante el periodo de proselitismo político por 944 mil 684.81 pesos, así lo dio a conocer el Instituto Nacional Electoral (INE) en su informe de fiscalización.

El acuerdo consultado por Intolerancia Diario, emitido por el INE con el númeroCG337/2019, se refiere a la revisión de los informes de campaña de los ingresos y los gastos de los candidatos a cargos de elección popular, en este documento se refiere que el candidato común del PAN, PRD y MC, Enrique Cárdenas Sánchez, fue el aspirante a gobernador que gasto más de 39 millones de pesos para pedir el voto de las y los ciudadanos.

Además, el informe detalla que el Partido Acción Nacional (PAN) no reportó gastos por 763 mil 323.04; en tanto que el Movimiento Ciudadano (MC), no reportó 13 mil 930 pesos; mientras que el Partido de la Revolución Democrática (PRD) no reportó 167 mil 431.77 pesos, este último partido que se mostró dividido y con poca participación en la campaña.

El documento también refiere que de los tres partidos políticos que impulsaron a Enrique Cárdenas Sánchez, el PAN dirigido en el estado por Genoveva Huerta Villegas fue el que mayor monto de financiamiento recibió por parte del INE, pues obtuvo 23 millones 581 mil 047.25 pesos.

El PRD recibió 18 millones 972 mil 324.77 pesos; mientras que el partido Movimiento Ciudadano accedió a 6 millones 8 13 mil 327.80 pesos; estos partidos políticos que han acompañado al albiceleste en coaliciones o candidaturas comunes en los últimos procesos electorales en el estado.

Fue la semana pasada cuando el Consejo General del INE aprobó sanciones por 6 millones 247 mil 444.28 pesos a partidos políticos por no reportar gastos; por egresos no comprobados pues omitieron la presentación de documentación soporte; así como por las aportaciones en especie de militantes y simpatizantes.

En Puebla, las y los candidatos a cargos de elección popular en este proceso extraordinario se gastaron 106.25 millones de pesos, esta cantidad se integra en los 508.2 millones de pesos en ingresos y 503.5 millones de pesos en gastos de los sujetos obligados, esto de acuerdo a la revisión que concretó la Unidad Técnica de Fiscalización.

CEN prepara auditoría a las finanzas estatales

En la columna del periodista Enrique Núñez publicada, del pasado 3 de julio, se adelantó que el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN prepara una auditoría a las finanzas del Comité Directivo Estatal.

En tanto que, la información del INE precisa que el candidato a gobernador, Enrique Cárdenas Sánchez fue quien más gasto en campaña y a pesar de esto quedó en segundo lugar en las preferencias electorales.

A partir del acuerdo que aprobó el INE, la semana pasada los partidos políticos tendrán que pagar su sanción por medio del descuento de sus prerrogativas, pues además así lo determina la normativa electoral.