Se reduce entrada de migrantes a México tras medidas acordadas con EU

México no se convertirá en un tercer país seguro para migrantes solicitantes de asilo en Estados Unidos, como el gobierno de Trump ha pedido, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores.

El flujo de migrantes centroamericanos que entran de manera irregular a México por su frontera sur, bajó de forma sustancial tras las recientes medidas que tomó el gobierno mexicano, indicó la Secretaría de Relaciones Exteriores.



El subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, expresó en entrevista radiofónica que el número de ingresos se redujo de unos 3 mil migrantes a entre 400 y 500, aunque no precisó si se trataba de cifras diarias.



México tomó mayores medidas para aplicar la ley migratoria en la frontera sur del país tras pactar el 7 de junio un acuerdo con Estados Unidos, luego de que el flujo de centroamericanos que atraviesan territorio mexicano hacia el vecino país se disparó los primeros cinco meses de este 2019.



Agentes de la Guardia Nacional fueron desplegados en entidades fronterizas con Guatemala y en las rutas migratorias para apoyar al Instituto Nacional de Migración (INM), encargado de regularizar a los migrantes o en su caso deportarlos.



"Lo que sucedía antes es que se presentaban uno o dos agentes del Instituto Nacional de Migración frente a 100 indocumentados que venían acompañados por 10 polleros. Te imaginarás que no podían hacer los rescates correspondientes", explicó Reyes.



Esto se tradujo en una reducción de las detenciones que Estados Unidos realiza en la frontera común, las cuales cayeron 28 por ciento en junio con respecto a mayo, según el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense.



La administración de Donald Trump anunció el lunes que limitará el acceso a la solicitud de asilo a los centroamericanos que lo pidan tras cruzar la frontera con México, protección que alienta a muchos a migrar por inseguridad en sus países.



Reyes consideró que esa nueva medida podría ser invalidada por tribunales estadounidenses y reiteró que México no se convertirá en un tercer país seguro para migrantes solicitantes de asilo en Estados Unidos, como el gobierno de Trump ha pedido antes.



"La verdad es que tampoco estamos seguros de la viabilidad que dicha medida tenga, en muchas ocasiones algunas políticas implementadas por el presidente Trump han sido canceladas o invalidadas por las propias cortes norteamericanas", expuso.

Con información de Xinhua.