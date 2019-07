Marta Ornelas pide la destitución de Liza Aceves de la Secretaría General del Ayuntamiento

Durante la sesión de cabildo de este martes, la funcionaria solicitó la renuncia de la secretaria por su mal desempeño.

Derivado del “descontrol” ocurrido durante el Cabildo este martes, la regidora Marta Teresa Ornelas Guerrero, exigió la destitución de la Secretaria General del Ayuntamiento, Liza María Aceves López, tras acusarla de ser la responsable del desorden ocurrido en la sesión ordinaria.

El arribo de los sindicalizados, dijo, que estaba “preparado” para reventar el trabajo de los regidores sobre el caso de las 84 bases, al reiterar que fue Liza María Aceves la responsable de esta situación.

“Traidor Esponda” y “Fuera Esponda", gritos que cimbraron los cimientos de Palacio Municipal, a lo largo de la acalorada y álgida sesión.

La funcionaria señaló que los gritos y el arribo de los sindicalizados estaban preparados; exhortó a la sociedad a evitar este tipo de acciones.

“Se ve que ella estaba consciente de lo que iba a suceder y yo quiero pedir que si no puede que renuncie; no podemos esperar dos meses de evaluación a los secretarios. Lo vamos a llevar hasta el pleno, creo que se trata de un tema que este cabildo no está coadyuvando”, dijo.

Refrendó que durante la sesión, la secretaria no puso orden, al contrario, favoreció las agresiones y las faltas de respeto a los regidores.

"La persona que debería consensuar y coadyuvar para que exista armonía en el Cabildo y regidores, es Liza Aceves. ¿Qué nos dice lo que pasó ayer (a lo largo de la sesión ordinaria? se convirtió en circo el Cabildo, se hizo un zafarrancho”, dijo.

Ornelas Guerrero recordó que el propio salón de Cabildos tiene un aforo para máximo 70 personas y el martes se colmó la sala con la presencia de los sindicalizados.

Lejos de propiciar armonía en el Cabildo, Aceves López debe facilitar los caminos de la armonía por lo que urgió la destitución de Liza María Aceves del Ayuntamiento del principal municipio de Puebla.