Impugnan partidos políticos sancionados por 6.2 mdp ante TEPJF

Partidos políticos sancionados por el Instituto Nacional Electoral (INE) con un total de 6.2 millones de pesos, impugnaron esta resolución ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), anunció el vocal ejecutivo de la Junta Local en Puebla, Joaquín Rubio Sánchez.

En entrevista, el funcionario electoral refirió que una vez que las sanciones queden firmes, corresponderá al Instituto Electoral del Estado (IEE) proceder con el descuento de la multa, por medio de las prerrogativas que reciben de forma mensual.

Hace un par de semanas, el órgano electoral nacional determinó sancionar a los partidos políticos, quienes no reportaron gastos por: egresos no comprobados, por omitir la presentación de documentación soporte, así como por las aportaciones en especie de militantes y simpatizantes.

“Es falta de la cultura política que tenemos todavía, en donde todavía los partidos políticos y sus candidatos no declaran conforme lo dice el reglamento; eso es lo que queremos que pronto se solucione, la mayoría de estas multas es porque no lo hicieron a tiempo y porque no lo supieron cómo hacer”, señaló, Rubio Sánchez.

En este orden, dijo que al tratarse de una elección extraordinaria, será el órgano electoral estatal el responsable de retener los recursos públicos a los partidos políticos, pero reiteró que esto será una vez que se concluya la impugnación ante tribunales.

INE, sin plazo para resolver proceso de sanción en contra de consejeros locales

Por otra parte, Joaquín Rubio Sánchez, informó que no hay plazos para que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determine las posibles sanciones en contra de los consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE), como lo ha solicitado el Congreso del Estado.

A pregunta expresa, respecto a la iniciativa de exhortó que se subió el pasado lunes en el Legislativo, a cargo del coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Gabriel Biestro Medinilla, quien insistió en una sanción en contra de Jacinto Herrera y Dalhel Lara Gómez, el vocal ejecutivo del INE, sostuvo que es un tema que se continúa desahogando en oficinas centrales.

“Hay una investigación al respecto y en eso ésta el INE trabajando. El instituto tiene los tiempos y van trabajando sobre lo mismo, pero esa investigación está en curso y esperemos que pronto se resuelva en el sentido que sea. No hay plazo, y conforme se vayan defendiendo van alargando los plazos, dependiendo de las diferentes audiencias a las que se les cite”, dijo, el funcionario electoral.

Rubio Sánchez abundó en que el INE lleva a cabo el procedimiento correspondiente como audiencias, pruebas y reunión de la información, pero rechazó que el tema se torne político al interior del órgano electoral nacional.

“En el caso del INE, se les está dando la garantía de audiencia a quienes están acusados en este caso los consejeros del OPLE, y una vez que termine todo el proceso que se debe llevar a cabo para salvaguardar las garantías, entonces determinará el INE qué procede”, señaló.

En este tema, fue desde el año pasado cuando principalmente el partido político Morena exigió sanciones en contra de los consejeros electorales locales y en contra de Fernando Chevalier Ruanova, ex magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), debido a que se mostraron parciales en el proceso electoral ordinario, para favorecer a Martha Erika Alonso Hidalgo.

Continúan impugnaciones de dos municipios

El presidente de la Junta Local del INE, Joaquín Rubio Sánchez, señaló que continúan su cause ante el TEPJF las impugnaciones de las elecciones municipales de Tepeojuma y Ahuazotepec, por lo tanto en estas demarcaciones sigue abierto el proceso electoral extraordinario, y se tiene hasta el último día de agosto para que se resuelva el tema.

Después de la experiencia electoral que tuvo el órgano nacional, sostuvo que corresponderá al Consejo General determinar si los siguientes procesos electorales son atraídos nuevamente por el INE, pues consideró que hubo buenos resultados, a pesar de dos impugnaciones, especialmente en la elección a gobernador, pues no hubo impugnaciones respecto al desempeño de los consejeros electorales nacionales.

Señaló que además se debe hacer una evaluación de la baja participación en las elecciones de este año, no solo en Puebla sino en las otras cinco entidades, pues “es algo que nos debe llamar la atención a todos. No sólo fue Puebla, fue en todo el país y fue en todo el estado que la participación fue del 22 por ciento, donde hubo elecciones municipales".

"En el caso de Ahuazotepec, la participación llegó al 76 por ciento, tendríamos que ver qué es lo que pasa, por qué no se interesa la ciudadanía y también díganse instituciones, partidos políticos, institutos electorales, qué nos esta pasando para que acuda la ciudadanía a las urnas”, dijo.

Finalmente, dijo que se continúan las mesas de trabajo en el Congreso de la Unión, respecto a la posible reforma electoral que plantea principalmente la desaparición de los órganos electorales locales.