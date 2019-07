Luego de varios días de especulaciones, el América anunció a través de sus redes sociales la salida del defensa Edson Álvarez para llegar a las filas del AFC Ajax, actual equipo campeón de Holanda.

El cuadro de Coapa se había mantenido al margen sobre esta negociación que rondó los 17 millones de dólares, pero una vez finalizado el traspaso, el canterano de 21 años ya pudo anunciarse en las redes sociales de equipo holandés como su nuevo refuerzo.

Edson Álvarez debutó en el Torneo Apertura 2016 al mando de Ricardo Antonio La Volpe y desde ese momento, se mantuvo como un futbolista regular en el cuadro de Coapa.

El defensor que formó parte de los 23 convocados a la Copa del Mundo Rusia 2018, será recordado por el americanismo al ser el autor de los dos goles con los cuales consiguieron la estrella número trece el pasado mes de diciembre.

Edson Álvarez deja el Club América tras ganar un título de Liga MX, una Copa MX y un Campeón de Campeones, además de ganar la Copa Oro 2019 el mes pasado.

En los próximos días el futbolista arribará a tierras europeas para unirse a las filas del 33 veces campeón de Holanda y sorpresa de Europa en la pasada edición de la UEFA Champions League.

A través de sus redes sociales, el Ajax oficializó la llegada del juvenil mexicano mediante su cuenta de Twitter.

See you soon! 😍🇲🇽



Welcome Álvarez with ❌❌❌!#VamosEdson pic.twitter.com/WTHSUqUyTv