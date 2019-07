Rompiendo esquemas, llegan a E! el reality documental “Belleza XL” y la nueva temporada inclusiva de “Cámbiame el look”

Los programas se podrán ver por el canal E!, desde este mes de julio.

Rompiendo con esquemas, llega el 'reality' documental “Belleza XL”, la industria de tallas grandes, el cual se podrá ver a partir de este miércoles 24 de julio a las 10 de la noche.

Asimismo, también se alista la nueva temporada de “Cámbiame el look”, con formato renovado de inclusión donde habrá mujeres y hombres participantes.

Ambos programas tendrán como sede el canal E!

De los programas y protagonistas

“Belleza XL” es un 'reality' documental diferente que se sumergirá en la vida y rutina de tres modelos de talla 'plus-size'.

La nueva producción muestra el auge de la industria de tallas grandes, la internacionalización de sus modelos y los retos y obstáculos que las jóvenes tienen que superar para lograr reconocimiento mundial.

Fluvia Lacerda, conocida como la “Gisele Bundchen del plus size”, hasta la iniciante Mayara Russi y la precursora de las modelos de talla grande, la Miss Brasil Plus Size, Denise Gimenez, forman parte de este reality documental, donde se demostrará como la belleza no tiene límites más en este momento del movimiento de empoderamiento femenino en América Latina, donde las protagonistas dan voz a un número cada vez mayor de mujeres increíbles.

Así, la audiencia podrá conocer el universo detrás de la moda XL o Talla Grande y la rutina de Fluvia, Denise y Mayara, quienes viven momentos completamente diferentes en sus carreras.

Ellas son mujeres extraordinarias, que aman su cuerpo y su belleza única, pero que también tienen que enfrentar grandes desafíos, presiones estéticas, dilemas familiares y contradicciones presentes en la vida de cualquier mujer. Un programa innovador y original en todos los aspectos.

Por su parte, el programa “Cámbiame el look” tiene un nuevo equipo de expertos que se unirán a la nueva temporada que presentará un formato renovado, de inclusión donde habrá mujeres y hombres participantes de toda Latinoamérica.

La nueva temporada no solo traerá un estilo renovado, moderno, que gira alrededor de la moda y que busca el empoderamiento de participantes de toda la región, también trae un 'Fashion Squad', conformado por profesionales que llevarán de la mano a través de las transformaciones que se realicen en el programa.

De esta manera, además de su conductora oficial, Angie Taddei, se suma Sara Galindo, experta en moda, considerada una figura de la moda más importante de América Latina, y reconocida como Editora Ejecutiva de Moda de ELLE México por 12 años; además, fue la creadora, Directora Ejecutiva y jueza de "México Diseña by ELLE".

También presente Laura Tobón modelo de Colombia; ella es periodista, empresaria y 'youtuber', reconocida en la pantalla por su participación en las principales pasarelas de América Latina y su colaboración en los programas “La Voz Kids”, y “La Voz Teens”.

Y finalmente, Alex Córdova; un joven fotógrafo que se ha posicionado como uno de los principales referentes contemporáneos en la fotografía de moda de México, Estados Unidos y España.