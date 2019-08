Desea Juan Pablo Kuri éxito a Miguel Barbosa como gobernador de Puebla

El legislador del Partido Verde Ecologista de México le deseó el mejor de los éxitos al gobernador entrante.

Durante la ceremonia de toma de protesta en el Congreso de Puebla, el diputado del Partido Verde, Juan Pablo Kuri Carballo, manifestó su disposición de trabajar de la mano con el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta por el bien de Puebla.

"Nuestro proyecto, como sabemos es compartido y tiene como objetivo principal, la paz y bienestar de las familias poblanas".

El legislador del Partido Verde, destacó que Puebla inicia una nueva etapa con esta administración.

"Nuestra entidad toma un nuevo rumbo, con un cambio de fondo, positivo y lleno de oportunidades. Los poblanos depositaron en las urnas hace un par de meses, su confianza, su ánimo y su optimismo, con el objetivo de vivir en un mejor estado".

Por otro lado, destacó que los ciudadanos quieren respuestas ante varios temas como la seguridad y la justicia.

"Al mismo tiempo, han expresado su exigencia de tener más seguridad, justicia y prosperidad para sus familias. Todas estas aspiraciones son legítimas y básicas en un estado de Derecho".

El secretario de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional también afirmó que corresponde a los poderes del estado, materializar todos estos objetivos con planeación, preparación, trabajo duro y orden.

"Entre aquello necesario para este cambio, destaca un elemento fundamental para fortalecer la labor pública: la honestidad. Más que nada, la gente espera que sus gobernantes se conduzcan con honestidad, que sean transparentes".

Otro de los puntos que señaló fue que los asuntos de educación, salud y fomento al empleo son tema prioritarios para esta administración.

"Necesitamos trabajar por establecer las condiciones necesarias para tener una sociedad más justa, con igualdad de oportunidades y desarrollo"; la educación, la atención a la salud, el fomento al empleo y el crecimiento económico, debe ser igualmente una línea básica de la acción gubernamental".

Finalmente, reiteró que el asunto de la seguridad deber ser atendido de forma inmediata y permanente.

La seguridad, que es una condición necesaria para atraer inversiones y permitir que todo el ciclo productivo se cumpla. Si no hay seguridad, no hay inversión. Si no hay inversión, no hay empleos. Sin empleos bien remunerados, no puede haber bienestar. Tenemos que trabajar por el progreso, pero haciéndolo con una visión humana y una agenda verde".