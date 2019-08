Vandalizan pinturas rupestres en Zautla

Los arqueólogos lamentaros los actos, pues estas pinturas fueron hechas por antiguas tribus del preclásico que se movilizaban en esta región.

Un ciudadano de la comunidad de Tenampulco, perteneciente al municipio de Zautla, hizo un reporte en el que señaló que algunas personas pintaron con grasa para zapatos una pintura rupestre de la época preclásica.

Tras darse a conocer este hecho, personal del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) acudió a la comunidad para cuantifica los daños sufridos a estas pinturas rupestres que están ubicadas en el cerro del Tenampol.

Por su parte, Sandra Cruz, arqueóloga restauradora del INAH, señaló que tras realizar el dictamen correspondiente, buscarán deslindar responsabilidades, pues destacó que las pinturas tienen un valor histórico que debe ser preservado al señalar que tienen su origen en las antiguas tribus del preclásico que se movilizaban en esta región, hace miles de años.

Por otro lado, la especialista recalcó que en el lugar hay manifestaciones geométricas de figuras zoomorfas y grupos recolectores de esa época.

En su intervención, el Director de Comunicación Social, Manuel Maza Rodríguez, indicó que estas pinturas estaban muy bien cuidados hasta la pasada época vacacional, por lo que adjudicó que gente ajena al municipio pudo haber provocado estos daños históricos.

“Las pinturas estaban en perfectas condiciones, hasta en este mes de julio cuando durante el periodo vacacional, donde se vandalizaron y se hicieron ahí algunos daños, lo vuelvo a recalcar no es gente de la comunidad, no es gente del municipio, tristemente lo puedo decir es gente que viene de fuera, no mide las consecuencias de sus actos, pero lo más triste es que deja un daño no solamente al municipio, si no pues a un patrimonio que no es de ahorita si no que tiene millones de años”.

El funcionario finalizó exhortando a la población que reporte cualquier situación que pudiera afectar el patrimonio del municipio.