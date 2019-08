Pide Alberto Jiménez Merino cicatrizar heridas en el priísmo poblano

El excandidato del tricolor indicó que mantiene línea abierta con el gobernador pero sin expectativa de pertenecer al gabinete.

Alberto Jiménez Merino llamó a cicatrizar heridas que hayan quedado después de la elección interna para elegir al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero también a revisar y fortalecer los tres sectores del partido que eran la fuerza del tricolor en los pasados procesos electorales.

Quien fuera candidato a gobernador en el pasado proceso electoral, en entrevista indicó que los leales se quedaron y los desleales se fueron del PRI, aunque algunos de los segundos que decían que eran priístas se dieron cuenta que no estaban en el padrón y al llegar a la casilla no tenían la militancia.

“Lo importante después de un proceso como el que vivió el partido es que ahora se llegue a la unidad, pero sobre todo que el PRI vuelva a sus orígenes, que esté con las causas populares, que nunca más los abandone”.

Jiménez Merino expuso que otro paso será el fortalecer y revisar a los tres sectores que formaban el PRI, el campesino, el obrero y el popular, ya que en algunos casos se traicionaron los principios.

“Hay que recuperar la fuerza y entender que el PRI es un partido de oposición, que debe tener el espíritu combativo, pero eso no significa que va a destruir, sino apoyar lo que esté bien y protestar cuando se hagan las cosas mal”.

Reiteró que “se la ha jugado” con el partido siempre, indicando que para la mini gobernatura levantó la mano y este año, cuando no se tenía presidente, congreso, ni recursos y todos le hicieron “fuchi” a ser candidato a gobernador, también levantó la mano: “Hay que participar cuando las cosas están difíciles, no cuando son fáciles, ese es el mérito de un militante priísta”.

Señaló que mientras la mayoría indicaba que tendrían menos del 10 por ciento de los votos, e incluso hubo quienes dijeron que no llegarían al 3 por ciento de los votos, insistió en que después del proceso interno hay que reconocer que en Puebla el PRI no está muerto, que se ganaron cuatro de las cinco elecciones a presidentes municipales, por lo tanto se puede ver un panorama bueno para el 2021.

Respeto al gobernador

Jiménez Merino señaló que a dos meses y medio de la elección recuerda cómo a las 20:30 horas del domingo 2 de junio salió a reconocer que las tendencias no le eran favorables y reconocía a Luis Miguel Barbosa Huerta como el candidato triunfador.

Recordó que esa misma semana se reunió con el hoy gobernador no para negociar, sino para aportar, ya que hay que perder con dignidad y ganar con humildad, aseguró.

Dijo que después de la plática se estableció que habrá comunicación directa entre ambos para hablar de los temas que le convengan a Puebla. “Aclaro, no es expectativa mía el estar en el gabinete del gobernador, sino apoyar el desarrollo de Puebla”, reiteró.

“Desde 1991 he participado en el desarrollo del campo, y a partir de 1999 ya como funcionario público y no lo hice por triunfalismo, sino por convicción”.

“Ahí está mi honestidad, estoy despreocupado, puedo caminar por la calle libremente pues nunca me robé un peso, y por ello también platicaré con el gobernador que no es de mi partido, para apoyar, no para buscar chambas”.

El especialista en campo comentó que ahora que está en boga la industria del mezcal, fue en el año 2000 en la Mixteca, concretamente en la comunidad de Xoyatla, donde comenzó el proyecto, ya que todo se hacía al sol sin una técnica.

“Fuimos a Oaxaca a conocer el proceso y lo trajimos a Puebla para procesar al agave. A los panistas hay que reconocerles que lograron la denominación de origen, pero todo estaba avanzado”.

Finalmente, indicó que sus aportaciones ahí están como lo son el cultivo del bambú, los invernaderos, la acuacultura, y ahora la reforestación con drones.