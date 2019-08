Enrique Guevara reprueba a Claudia Rivera por “hundir a Puebla”

No solo estudios demoscópicos reprueban a Claudia Rivera Vivanco por sus magros resultados durante sus primeros 10 meses gestión en la Presidencia Municipal, sino también el coordinador de regidores del PAN, Enrique Guevara Montiel, porque la inseguridad, el bacheo, además de los servicios de alumbrado público y recolección de basura, reconocidos en el pasado por los ciudadanos, hoy son sinónimos de quejas.

La alcaldesa, acentuó, ha tenido la libertad de trabajar pero lamentablemente los resultados a favor de la población del principal municipio del estado no se notan, indicó. En contra parte, priorizó que sí se advierte la repartición de culpas y justificaciones en el discurso desgastado de la alcaldesa.

Refrendó que en tan poco tiempo los servicios públicos del Ayuntamiento que eran de lo mejor evaluado por la población, los indicadores con Morena, ahora muestran lo contrario.

“No le daría una calificación aprobatoria, no se la daría, por muchas razones; la primera por la seguridad, es un tema que no se ha trabajado y lamentablemente no sé ha trabajado; no es un tema que se note por eso le doy un cinco, del cinco para abajo es lo mismo”, subrayó.

Guevara Montiel recordó que la alcaldesa siempre ha sostenido que los índices de inseguridad han disminuido, pero mencionó que eso no es verdad, los ciudadanos saben muy bien cómo se encuentra la situación de la ciudad.

“Las notas informativas no mienten, todas indican que vamos mal; es lo que siempre hemos venido sosteniendo nosotros”.

Aclaró que la cifra negra sigue creciendo, por ser el segmento que no se denuncia y ahí está el resultado en inseguridad como lo reflejan las recientes encuestas del INEGI.

Guevara Montiel señaló que junto a la percepción de inseguridad que prevalece entre la población, se observa un desorden en la ciudad, como los cientos de baches y la falta de servicios.

“De los mejores servicios en la capital era el alumbrado y el tema del servicio de limpia, y ahora ya hay quejas, esta parte no ayuda a mejorar”.

Lamentó que Puebla este en los últimos lugares de los mejores evaluados de México aunque advirtió que deberá analizarse la metodología empleada por Massive Caller.