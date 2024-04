Todo listo para que el día de hoy en el Palenque de la Feria de Puebla 2024, se presenten este viernes 26 de abril en concierto, Emmanuel y Mijares, quienes cantarán lo mejor de sus éxitos en la gran velada.

La Feria de Puebla 2024 expondrá la grandeza del estado, así como el lazo de unidad y familiar que hay entre las y los poblanos el evento a realizarse del jueves 25 de abril al domingo 12 de mayo en la zona de Los Fuertes en el Centro Expositor donde contará con exposiciones y espectáculos de talla internacional.

Importante decir que la entrada general a la Feria de Puebla 2024, da acceso al Teatro del Pueblo y otros eventos, pero en el caso del Palenque, los costos son dependiendo el artista que se presente.

La entrada

Los eventos para el Palenque de la Feria de Puebla en su edición 2024, están programados para empezar alrededor de las 23:59 horas. Sin embargo, el acceso será desde las 9 de la noche. Importante decir que este espacio de la Feria de Puebla, no es apto para personas con discapacidad.

Del show

Como ya es costumbre, no pueden faltar en el Palenque de la Feria de Puebla, dos grandes cantantes, Emmanuel y Manuel Mijares, quienes repiten una vez más este año, para deleitar a los presentes con lo mejor de su música en un concierto cargado de sorpresas.

Tanto Manuel Mijares como Emmanuel, no pueden suprimir el ramillete de éxitos que tienen y que por consiguiente cantarán en el concierto los más representativos de sus carreras.

Por lo tanto, el concierto de casi tres horas, tendrá en su repertorio temas como: Chica de Humo, Al final, La vida caminaba sola, Que será, Sentirme vivo, Toda la vida, El rey azul, Tengo mucho que aprender de ti, Insoportablemente bella, Es mi mujer, La última Luna y muchos más éxitos de Emmanuel.

Por su parte Manuel Mijares deleitará con canciones como: El privilegio de amar, No hace falta, No se murió el amor, Soldado del Amor, Si me enamoro, Para amarnos más, Uno entre mil, Bella, Cuatro veces amor, Baño de mujeres, Me acordaré de ti, Poco a poco entre muchas otras.

Además, también cantarán juntos en el escenario como es costumbre por parte de ambos artistas.