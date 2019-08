Congreso respalda a Claudia Rivera, pero advierte que debe hacer cambios en su gobierno

Gabriel Biestro consideró que todas las autoridades de Morena deben esforzarse para dar los mejores resultados.

El presidente del Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, consideró que el gobierno municipal que encabeza, Claudia Rivera Vivanco tiene que hacer los cambios necesarios en su administración, para que con ello dar mejores resultados; no obstante, dijo que la coordinación con el Gobierno que encabeza Miguel Barbosa Huerta es necesaria y urgente, especialmente para atender el grave problema de inseguridad.

"Y claro no nada más con ella en todos lados, lo que no funcione se tiene que cambiar y eso es una buena señal a la ciudadanía, no sólo hablo de personas, hablo de métodos, hablo de procedimientos, eso va hacerle bien al gobierno que la ciudadanía se va a sentir escuchada", dijo el diputado local.

A pregunta expresa respecto a la encuesta de Massive Caller que coloca a la alcaldesa entre las peores gobernantes municipales a nivel nacional, el líder del Congreso del Estado refirió desconocer la metodología con la que se realizó este sondeo, pero más allá de los resultados de esta medición, recomendó que Rivera Vivanco lleve a cabo más acercamientos con las y los ciudadanos.

Biestro Medinilla refirió que todas las evaluaciones son buenas y todos los gobiernos de cualquier partido político están en constante evaluación, por lo que dijo que más allá de politizar el tema esto debe servir para que las autoridades municipales pongan más empeño en su función.

-¿Usted coincide con la alcaldesa de que es un tinte político esta encuesta?

-"No podría decir eso, no sé, vi los resultados de la encuesta, no vi la metodología. Yo confiaría más en hablar con la gente, en tener un contacto directo con la gente en las colonias, las calles y saber qué es lo que están pensando, sí sabemos que hay un problema serio en la seguridad, no sólo en el municipio de Puebla, sino en todo el estado, incluso en el país y hay que revertir eso", refirió.

El diputado local consideró que todas las autoridades de Morena deben esforzarse para dar los mejores resultados y con los principios que marcó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

-¿Desde el Congreso respaldaría a Claudia Rivera, a pesar de que se encuentra en esa posición?

-"Hay que respaldarla para que salga adelante y para que salga el gobierno, más allá de una cuestión política, lo que queremos es que la gente esté contenta, que se sienta tranquila, que se sienta en paz, que se sienta segura (...) si la ciudadanía quiere seguridad tenemos que encontrar el método para que se sienta segura", dijo.

Respecto al subejercicio de 985 millones de pesos, el diputado local confió en que sean suficientes los meses que restan para que se concreten obras en el municipio y con ello al final del año se haya gastado el dinero en lo que demandan las y los ciudadanos.

"Vamos a ver el tema del subejercicio es todo un tema, lo que tiene que ver con la aplicación de los recursos, todavía hay tiempo para que ese subejercicio no exista porque también el subejercicio afecta a los años posteriores porque reducen la participación, pero vamos a ver repito que tengo buenas espectativas", dijo.

Destinará Congreso del estado más recursos para seguridad

Por otra parte, el presidente del Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, anunció que se defenderán más recursos para el rubro de seguridad y justicia, pues esto ayudará a la estrategia en materia de seguridad que el estado impulsa.

Explicó que "el año pasado aumentamos casi mil millones a los ámbitos de administración y procuración de justicia, más de 800 millones, pero no es suficiente, Puebla tiene 3 por ciento del presupuesto destinado a seguridad hay estados que le dedican hasta el 10 por ciento, se tiene que aumentar en mucho y tiene que ir aparejado con el combate a la corrupción porque combatiendo la corrupción alcanza para hacer más cosas", dijo.

En este sentido, consideró que a partir de septiembre cuando comience el análisis del presupuesto federal, las y los legisladores se acercarán con diputados federales para gestionar más recursos.

Finalmente, detalló que una vez que a nivel nacional se concrete el presupuesto, en el estado se analizarán los números en conjunto con la Secretaría de Finanzas, con el objetivo de que haya una distribución equitativa de los recursos.