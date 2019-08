Claudia Rivera minimiza llamadas de extorsión a regidores

“No seremos los primeros ni los últimos”, puntualiza.

Si hace más de un par de años detonó el comienzo de las extorsiones telefónicas al sector hotelero, ahora un funcionario y cinco regidores del Ayuntamiento pasaron a la lista de víctimas, pero dos de ellos sí entregaron dinero, cantidad que se desconoce, pero la alcaldesa Claudia Rivera minimizó los hechos al indicar que no “seremos los primeros ni los últimos”.

La secretaria de Seguridad, María de Lourdes Rosales Martínez realizó el acompañamiento a quienes recibieron las llamadas, además ya presentaron las denuncias y los casos son investigados por la Fiscalía General del Estado, reveló al concluir el congreso de Jóvenes por la Transformación.

“A mí no me han hablado, tuve del conocimiento cuando me informó el compañero, hago a toda la población, por supuesto a mis compañeros regidores, a que nadie se deje sorprender, cuando hay una llamada de extorsión, la recomendación es colgar inmediatamente el teléfono y después presentar las denuncias, se han observado una práctica que se está atendiendo por parte de las autoridades y se debe de colgar inmediatamente para no dejarse sorprender y yo también daré seguimiento”.

Ser joven es riesgoso

La ola de violencia en México pone a los jóvenes en alto riesgo y es un proceso doloroso, dijo, durante el congreso Jóvenes por la Transformación.

Además acentuó que todos los actos abonan para mejorar los conceptos de los chicos y chicas, y responde a su pregunta de "qué chin$% hacemos aquí, les digo, todo suma para su formación".

Consideró que este tipo de actos son positivos porque los jóvenes crecieron con las dinámicas neoliberales, pero ahora es el momento de cambio de visión política.

"En México es doloroso ser joven, no podemos ocultar ni invisibilizar, hoy nacieron bajo las políticas públicas de gobiernos neoliberales, desde su infancia su futuro está hipotecado, su movilidad social estancada, y la violencia estructural pone en riesgo cada día sus vidas".

Dijo que la política ha sido tomada por los jóvenes desde hace décadas, al recordar que varios de los procesos de transformación del país han comenzado por el arrojo, la indignación y a veces ha costado la vida de algunos.

La esperanza combativa, precisó, de la juventud desafía la empatía de la sociedad y la vieja clase política que acostumbró el estar uniformados en conceptos banales.

Feminicidios

Rivera Vivanco al referirse a las movilizaciones recientes de miles de mujeres por varias ciudades del país para exigir parar la violencia feminicida, derivada por la indignación, reiteró que en su gobierno todo el sector femenil será privilegiado y nunca judicializado.

"Mujeres que exigen el cese de una violencia feminicida y patriarcal, pero terminan siendo vulneradas y criminalizadas, generando más empatía con una ventana rota que ante la vida y humillación y el cuerpo de una mujer".

Indicó que la violencia en contra de las mujeres desde hace varias administraciones federales, estatales y municipales se dejó crecer por falta de interés de las autoridades.

Además dijo que si Puebla ocupa los primeros lugares de embarazo de 9 a 14 años, es porque las niñas son violadas y no puede calificarse de embarazo infantil.