Los ciudadanos están cansados de los mismos partidos, afirma Margarita Zavala

Durante la asamblea de “México Libre”, en San Pedro Cholula, la excandidata a la presidencia de México llamó a atender la inseguridad en Puebla.

La excandidata a la presidencia de México, Margarita Zavala Gómez del Campo, indicó que México está ya cansado de los mismos partidos políticos y llamó a simpatizantes de “México Libre” a sumar a familiares y amigos para lograr el registro como partido político nacional.

Entrevistada previo a que se realizara la asamblea del Distrito 10 con cabecera en San Pedro Cholula, misma que fue organizada por el Instituto Nacional Electoral, que controló entradas y salidas del lugar donde se desarrollaba para cumplir con lo que establece la norma, Margarita Zavala dijo estar segura que “México Libre” aparecerá en la boletera electoral en 2021.

Al hablar de Puebla, indicó que es un estado que representa mucho para el país, con gente buena, trabajadora y con una gran diversidad cultural que le da una enorme riqueza al país, afirmando que conoce a muchos poblanos por su esfuerzo y talento.

Sin embargo, la dirigente “México Libre” dijo que Puebla está confundida, hay incertidumbre, pero sobre todo, prevalece una crisis por la inseguridad que no se ve que se esté enfrentando, aunque aclaró que esto es a nivel nacional.

“Puebla es una de las víctimas de la falta de seguridad en México, que provoca que los jóvenes no pueden caminar libremente en su calle, que los adultos no puedan poner una empresa, un pequeño restaurante, una estética, que no puedan vender frutas en la calle porque va a haber alguien que los extorsione”, dijo.

“Frente a la crisis que existe y la inseguridad, México Libre es un camino para hacer algo, somos quienes decimos hagamos algo. Para desarrollar una vocación de servicio que es lo que debe hacer la política y también para ponernos de acuerdo y sacar a México y a Puebla adelante”.

A sus militantes, previo a la reunión oficial, la expanista manifestó: “Nos convertiremos en una fuerza de contrapeso” y recordó que para lograr el registro del partido político necesita 234 mil afiliados, a través de una aplicación del INE.

“Tenemos hasta enero de 2020, estamos en el proceso de auxiliares, pero hay que llamar a los amigos, a los ciudadanos para consolidar el partido”.

Aclaró “México Libre es una organización que no está hecha para la candidatura de nadie ni contra nadie, sino en torno a ideas, propuestas y desde luego marca la coyuntura y de actuar por lo que estamos viviendo como país y las dificultades que estamos enfrentando”.

No al dedazo

Después de su salida de Acción Nacional y previo a la contienda por la presidencia de la República, Margarita Zavala recordó que su salida del PAN se debió a la falta de democracia por parte del entonces presidente nacional Ricardo Anaya Cortés, quien le anunció que no habría una elección interna para la designación del candidato.

Expuso que hasta el último momento buscó mantenerse en el partido, pero al ver que no habría una práctica democrática decidió que sería la candidata de los ciudadanos.

Zavala señaló que quería ser la opción de una política diferente al dedazo, por lo que el destape en el PRI, había regreso a las prácticas de hace 30 años.

Sus preocupaciones

En entrevista anterior en Puebla mencionó que hay tres preocupaciones fundamentales en la sociedad mexicana que son incertidumbre económica, miedo por la inseguridad e indignación por la corrupción imperante en los niveles de gobierno.

Por lo anterior, explicó que era necesario aplicar una economía humanista para el bolsillo de la gente, por ello en su propuesta había tres temas primordiales: Apoyo a la salud que tiene poco presupuesto y 19 millones de mexicanos sin seguridad social, una mejor justicia, que vaya más allá de lo penal, una policía profesional, mejor pagada y capacitada en valores.

En otros temas, señaló su combate a la corrupción tanto en el gobierno como en el Poder Judicial, al que se le debe retirar el tinte político para no escoger a magistrados o jueces amparados por partidos.

Problemas para el quórum

Para la asamblea distrital en San Pedro Cholula se requerían por lo menos 300 personas, sin embargo, la cantidad fue solo superior a las 200, por lo que será el INE el que determine si se reprograma o se anula.