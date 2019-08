Perdona Puebla y se conforma con el empate ante Cruz Azul

Lucas Cavallini falló un penal clave al minuto 89.

Lo que se presupuestaba como un partido de “trámite” para la máquina celeste del Cruz Azul terminó siendo un juego de sufrimiento, pues terminó pidiendo la hora ante el irregular Club Puebla que apenas y pudo rescatar un punto del Estadio Azteca tras empatar 1-1.

El primer tiempo no dejó muchas sensaciones entre ambos conjuntos, pues el Club Puebla no tenía técnico tras la destitución de José Luis Sánchez Solá y tampoco planteamiento adecuado, mientras que el equipo cementero no mostró mucha fortaleza en el último tramo de la cancha.

Pasaron más de 55 minutos para que ambos equipos hicieran algo destacado, pues el Cruz Azul comenzó a dar señales de peligro.

Al minuto 60 llegó un zapatazo de Escobar que rebotó en un defensa camotero y este le quedó al pie de Elías Hernández, quien anotó sin problemas en su partido 400 como profesional.

A pesar del gol, el gusto le duró poco a la máquina, pues un contragolpe del Puebla al 66 terminó en gol por parte de Omar Fernández y tras analizar el VAR, el gol contó para los enfranjados.

Los últimos minutos fueron de terror para el cuadro local, pues el Puebla se fue con todo y al final se marcó un penal a favor de los camteros.

Al minuto 89 Lucas Cavallini tuvo la oportunidad de darle al Puebla tres puntos de oro, pero falló su penal al ser atajado por ‘Chuy’ Corona atajó para mantener el empate en la pizarra.

Al final, el empate dejó un mal sabor para el conjunto de Pedro Caixhina y bueno para el Puebla, el cual estrenará técnico la próxima semana.