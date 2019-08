Elección del PAN fue un cochinero: Eduardo Alcántara Montiel

El panista lamentó la falta de legalidad en el proceso y exigió la anulación de la elección.

La elección del Partido Acción Nacional (PAN) se volvió un "cochinero", advirtió Eduardo Alcántara Montiel, candidato a presidir el Comité Directivo Municipal de este partido en Puebla, por ello exige la anulación y reposición de la elección.

En conferencia de prensa, la mañana de este lunes, el panista señaló que primero recurrirá ante la Comisión de Justicia y de no resolverse a su favor llegará a la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y de ser necesario hasta la Sala Superior, por lo que durante los siguientes cuatro días presentará la documentación correspondiente.

Fueron 204 boletas las faltantes y no cuadran con el resultado final, ya que Jesús Zaldívar obtuvo supuestamente mil 294 sufragios, 43 se anularon y mil 96 fueron a favor de Eduardo Alcántara, en esta elección en la que llegó apenas el 52 por ciento de los poco más de 4 mil panistas empadronados.

"Yo soy un demócrata y como demócrata voy a respetar el resultado si éste se apega a la legalidad y queda claro que por el momento este no es, tenemos que llegar a las últimas instancias", sentenció el panista.

Señaló que las 204 boletas extraviadas fueron encontradas en un Italian Coffe cerca del Salón Country, en los pasillos y basureros de este mismo lugar en donde se realizó la Asamblea Municipal, las que además tenían la firma de los representantes de Jesús Zaldívar, orquestador del fraude electoral.

#ÚltimaHora || Se registra conato de bronca en el PAN debido a que se encontraron supuestas boletas a favor de Alcántara.



Vía: @CristopherDam 📹 pic.twitter.com/IROBrikObK — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) August 25, 2019

"Todas las boletas tienen atrás la rúbrica que pusieron los representantes de Jesús Zaldívar, no son boletas hechizas son boletas que desaparecieron, son boletas del zorro que se robo la elección. Ya basta de este tipo de conductas dentro del partido. Así no señores, así no se puede jugar a la democracia", advirtió Eduardo Alcántara.

Y es que, el domingo la elección municipal del PAN, en la que además fueron votadas las propuestas para los aspirantes a los Consejos Nacional y Estatal concluyó en un zafarrancho, producto de las anomalías detectadas.

#EnHilo 👉🏻 || La diferencia de votos puede dar como triunfador a Eduardo Alcántara, pues se encontraron boletas tiradas entre la basura. pic.twitter.com/Fklvfuo3uf — Intolerancia Diario (@IntoleranciaID) August 25, 2019

Se rompió cadena de custodia

En conferencia de prensa, el candidato del PAN, Eduardo Alcántara Montiel, también acusó que hubo rompimiento de la cadena de custodia, pues en camionetas los paquetes electorales fueron sacados por Pablo Rodríguez Regordosa, sin que hasta el momento se ubiquen en el Comité Directivo Estatal.

"Que él CDE aclare si ya llegaron los paquetes electorales, Pablo Rodríguez Regordosa sacó los paquetes y hoy no llegaron al partido estatal, no se cuido la cadena de custodia y Pablo Rodríguez Regordosa las saca", señaló.

Además, acusó que los panistas Veronica Méndez y Enrique Matamoros, además de Francisco Mota también fueron parte del fraude electoral interno del PAN, en este orden señaló que no solicitará la reapertura de paquetes electorales sino la anulación y reposición de la elección.

"No puede haber recuento de votos porque parte del material está acá y parte del material no sabemos donde está, esto fue un proceso muy desafiado, esto no debía pasar, estas prácticas que llegaron al partido lastiman al partido", señaló.

En este orden exigió tanto al Comité Directivo Estatal como al Comité Directivo Nacional que no solapen estas irregularidades cometidas, pues esto no puede ocurrir en un proceso que se supone era democrático.