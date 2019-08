Gobernadores de zona amazónica piden a Bolsonaro aceptar ayuda del G7 contra incendios

El presidente de Brasil externó que aceptará la ayuda solo si el presidente francés, Emmanuel Macron, se disculpa con él por llamarlo "mentiroso".

Los gobernadores de los estados amazónicos brasileños pidieron hoy al presidente Jair Bolsonaro aceptar la ayuda económica ofrecida por el G7 para combatir los incendios en la región.



Esta mañana, Bolsonaro se reunió con los nueve gobernadores de los estados cuyo territorio forma parte de la Amazonia, para analizar la situación y estudiar las formas para apagar los fuegos activos en la región.



La reunión se hizo un día después de que los países del G7 acordaran ofrecer 20 millones de euros para combatir el fuego en la Amazonía.



Previo a ésta, Bolsonaro aseguró que sólo aceptaría la contribución financiera si el presidente francés, Emmanuel Macron, se disculpa con él por llamarlo "mentiroso", y retira la declaración sobre la posibilidad de la internacionalización de la selva amazónica.



Por su parte, el gobernador de Pará , Helder Barbalho, aseguró a la prensa que se está "perdiendo mucho tiempo con Macron" y, en cambio, se debería dar más importancia a la ayuda económica ofrecida para cuidar Brasil.



"Creo que tenemos que cuidar de nuestro país, tocar la vida. Estamos dando mucha importancia a este tipo de comentario, no despreciando la importancia económica que Francia puede tener", comentó.



Barbalho dijo también que son necesarios acuerdos internacionales que tengan como contrapartida la preservación de los bosques que, principalmente, es de interés brasileño.



Asimismo, pidió que el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil exprese públicamente a la comunidad internacional que es necesario mantener el Fondo Amazonia, el cual, con la contribución principalmente de Noruega y Alemania, ayuda a preservar la mayor selva del mundo.



"Me parece que hay una sensibilidad por parte del gobierno federal de restablecer el diálogo internacional, particularmente del Fondo Amazonia", comentó.



De igual manera, el gobernador de Amazonas, Wilson Lima, defendió el Fondo Amazonia para que, según dijo, haya inversiones en tecnologías para preservar la selva amazónica.



"Tocamos una vez más la cuestión del Fondo Amazonia. No podemos prescindir de los recursos. Esperamos que haya un entendimiento entre el gobierno federal junto con el Fondo Amazonia, Noruega y Alemania", comentó.

Con información de Xinhua.