Rechaza PAN irregularidades por instalación de Audi

Genoveva Huerta Villegas aseguró que no hubo crecimiento económico, combate a la pobreza y a la inseguridad con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Genoveva Huerta Villegas, retó a los adversarios políticos a que presenten pruebas de las presuntas irregularidades que se cometieron para la instalación de Audi en el estado, acciones de corrupción en las que estaría incluido Pablo Rodríguez Regordosa, cuando fue funcionario en el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.

En conferencia de prensa en la que fueron presentadas las estructuras municipales, Huerta Villegas, descalificó la investigación que fue publicada el domingo y afirmó que en el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas no se cometieron irregularidades, por el contrario afirmó que la armadora alemana ha traído beneficios importantes al estado y los ex funcionarios actuaron con transparencia.

“Sí tienen pruebas que las presenten, nunca juicios a priori, nunca aceptaremos este tipo de declaraciones sino todo apegado a la legalidad. El PAN no tiene nada que esconder. Puebla creció y está demostrado, si hay algo que acusar están los medios legales pero no con narrativas y excusas como muchos otros quieren hacerle con su falta de compromiso y trabajo”, dijo.

A pregunta expresa de una posible “decepción” del actuar del ex candidato a gobernador Enrique Cárdenas Sánchez, impulsado por el PAN, PRD y MC, señaló que él fue el abanderado y a quien le manifestó su respeto, pero insistió en que los grupos de investigadores y periodistas que presentaron este trabajo presenten pruebas.

Y es que, por medio de una investigación periodística publicada en el diario Reforma se acusó la compra-irregular de predios por parte de funcionarios estatales en donde se construyó Ciudad Modelo y las plataformas para las naves de Audi.

2019 un año perdido para el país

Este 2019 fue un año perdido para el país, afirmó la dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Genoveva Huerta Villegas, quien aseguró que no hubo crecimiento económico, combate a la pobreza y a la inseguridad con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por ello señaló que en 2021 este instituto político lanzará a sus mejores propuestas para recuperar espacios de elección popular que ayuden a mejorar las condiciones en el estado y municipios.

La dirigente panista señaló que en los 12 meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha habido resultados para las y los ciudadanos y Puebla es reflejo de las carencias, donde incluso los malos gobiernos como el de Claudia Rivera Vivanco, son reflejo de la línea que siguen los morenistas a nivel nacional.

“Ningún resultado, cero por ciento de crecimiento en materia económica, desabasto en las medicinas, hoy los ciudadanos llegan terriblemente mal en los hospitales públicos y no encuentran medicinas, tenemos un gran desempleo, hoy los ciudadanos no tienen trabajo y cuando van al mercado o supermercado no les alcanza porque no hay un crecimiento económico y tan solo por mencionar estos tres rubros lo que me queda claro que no hay nada que presumir, 2019 fue un año perdido. Su informe que fue otra mañanera nos deja claro que Morena miente”, dijo en conferencia de prensa.

La dirigente dijo que producto de los “malos resultados” de los gobiernos de Morena el PAN tiene un área de oportunidad para lograr el triunfo en las siguientes elecciones, pues tampoco en las Cámaras de Diputados Federal y de Senadores se han tenido avances importantes que ayuden a mejorar las condiciones de vida para las familias.

Augura PAN su triunfo en 2021

En los municipios se recuperará la confianza de las y los ciudadanos afirmó la dirigente del PAN, Genoveva Huerta Villegas, quien dijo que a pesar de tener incluidos a personajes quienes en el pasado fueron acusados por violencia política, como José Saturnino López, afirmó que en 2021 Acción Nacional lanzará a sus mejores cuadros a cargos de elección popular.

En conferencia de prensa fueron presentados los dirigentes municipales electos en las 122 asambleas que se realizaron en todo el estado, por lo que en siguientes semanas tomarán protesta de sus cargos de manera oficial, pues se tiene programado que para el 8 de septiembre se realice la Asamblea Estatal en la que además serán electos los consejeros nacionales y estatales.

“En 2021 para recuperar la confianza, hoy los ciudadanos están hartos porque no hay respuestas, no hay programas, no hay absolutamente nada en los municipios, en el estado hay excusas para no hacer nada, a nivel federal es un año totalmente perdido”, señaló.

La líder del PAN en Puebla convocó a la unidad de los panistas, esto en virtud de que varios grupos molestos con los procesos internos impugnarán los resultados de los procesos internos, dijo que a pesar de las diferencias deben prevalecer las coincidencias para que el estado crezca.