Miguel Barbosa va por la desaparición de más de 40 Organismos Públicos Descentralizados

Nombra a Mario Sánchez como titular de Ciudad Modelo, quien tendrá la encomienda de trabajar en el proyecto de desarrollo.

El Poder Ejecutivo alista el decreto que enviará al Congreso del Estado para la desaparición de más del 50 por ciento de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD), pues dijo que hay irregularidades y por ello se tiene que revisar con lupa su funcionamiento. En el caso de Audi refirió que se debe tener claro lo que ocurrió, se debe investigar, fincar responsabilidades, pero no acabará con este proyecto, pues esto traerá desarrollo económico al estado.

De los 79 OPD que actualmente están en funcionamiento, el mandatario explicó que 41 son Institutos Tecnológicos, por lo que cada uno se revisará y a más tardar en diciembre esto se tiene que concretar con la ayuda del Poder Legislativo, pues esto se trata de un tema secundario a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal.

"Qué tenemos que hacer con los OPD que no funcionan, pues desaparecerlos. A diciembre, octubre, noviembre, es el adelgazamiento y parte del adelgazamiento es, las secretarías y todos los órganos, entidades y dependencias se bajan de burocracia y muchos OPD desaparecen (...) muchos OPD son universidades 41 son tecnológicos, esos se quedan porque no encuentro la razón para que sean OPD y que sean parte de la administración centralizada sino sean administración descentralizada diversas entidades públicas", explicó el mandatario local.

En conferencia de prensa, el mandatario local insistió en que la administración estatal la encontró con diversas irregularidades; por ejemplo, en el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (Sedif) se tenían detectados a mil 200 aviadores. En este orden los OPD serán revisados minuciosamente para dar seguimiento a lo que marca la ley que regula a la administración estatal.

Mario Sánchez es el nuevo titular de OPD Ciudad Modelo

Por otra parte, el gobernador nombró a Mario Sánchez como el nuevo titular del OPD "Ciudad Modelo", quien tiene la encomienda de recuperar lo que se pensó para este proyecto que fue el de detonar el desarrollo.

A pregunta expresa de resarcir el daño causado a los campesinos quienes fueron despojados de sus tierras en los cinco municipios en donde se ubica "Ciudad Modelo", dijo que el tema será bien analizando y que no ha tomado decisiones al respecto, en cambio puntualizó que "he designado a un nuevo director del OPD que se llama Ciudad Modelo, que tiene como propósito recuperar lo que se pensó en el proyecto Audi como un gran Modelo de desarrollo", dijo.

Respecto a la trama Audi, refirió que el tema debe quedar perfectamente claro, las responsabilidades y el fincamiento para los responsables "pero no dejaré que eso se acabe. Hay un centro comercial, un auditorio, hay lugares para instalarse centros comerciales, lugar para instalar cines, hay mucho que poder hacer y mi gobierno va a crear un proyecto ejecutivo para un gran desarrollo", dijo el mandatario local.

A su vez, el mandatario local defendió al titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Fernando Manzanilla Prieto, un hombre de su confianza, pues él ya no era funcionario en el gobierno de Rafael Moreno Valle cuando ocurrieron todas las irregularidades en las que estarían involucrados varios políticos.

"Es parte de las cosas que tendrá que aclararse, no soy quien deslinda a alguien, pero tengo la versión del propio secretario de gobernación en el que yo confió, tengo mucho más información, que no me digan por qué no actuó. El tema Audi es un tema del que tenemos todo, todo", refirió el jefe del Poder Ejecutivo.

Liberan a 14 policías en Cerro Gordo, Cañada Morelos

"Puebla va a mantener el diálogo como medio para la solución de los conflictos", refirió el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, quien anunció que fueron liberados los 14 elementos policiales retenidos en Cerro Gordo, Cañada Morelos, por pobladores quienes exigían la liberación de tres presuntos delincuentes.

Barbosa Huerta reconoció a los 14 elementos policiales por haber mantenido la serenidad y la calma, por haber actuado con prudencia ante estos hechos registrados en aquella población marcada por la delincuencia.

Previo a este anunció, le mandatario local señaló que en cualquier conflicto lo primero que se hace es agotar el diálogo, en este caso ante la exigencia de personas quienes pedían el cambio de rehenes, luego de que tres presuntos delincuentes fueron detenidos y trasladados a la Fiscalía General de la República (FGE) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

"El gobierno de Puebla, ni la autoridad negocia con quienes violan la ley, eso que quede perfectamente claro. Nosotros no vamos a hacer canje de rehenes porque tenemos 17 detenidos y ellos tienen privados de su libertad a 14 policías. ¿Qué delitos han cometido? Privación ilegal de la libertad, daño en propiedad ajena al incendiar una patrulla, tienen motín, lesiones en contra de un policía cometida por disparo de armas de fuego y las que determine la autoridad", dijo.

Detalló que el expresidente municipal de Cañada Morelos, es quien encabeza este movimiento para salvar a los presuntos delincuentes, pero advirtió que no se negociará con la ley, la que se debe cumplir y quien cometa delitos tiene que enfrentar a la justicia.

Y es que, el mandatario señaló que el estado tiene identificado a quién encabeza esto y quiénes están haciendo la movilización, es decir, este grupo de personas "se dedican al asalto de trenes, se dedican al robo de vehículos y no vamos a transitar", puntualizó.