Antonio Teutli inicia programa de Cuartos Adicionales en Coronango

Serán 100 cuartos adicionales, cuya inversión es 100 por ciento municipal.

El edil de Coronango, Antonio Teutli Cuautle dio el banderazo inicial de la construcción de 100 Cuartos Adicionales como parte de las acciones de Mejoramiento de Vivienda las cuales beneficiarán a familias de todo el municipio quienes mejorarán su calidad de vida.

Acompañado por los regidores Rosalba Macuil Juárez, Hugo Chapuli Ojeda, Nazaria García Galindo, José Manuel Cuate Romero, Miguel Gutiérrez Ramos y la síndico municipal, María de los Ángeles Portillo Sandoval, el edil destacó que el manejo honesto y transparente de los recursos ha hecho posible la ejecución de obras, programas y acciones tanto en la cabecera municipal como en las tres juntas auxiliares y Misiones de San Francisco.

“Estamos haciendo estas obras con recursos 100 por ciento municipales, porque tenemos la gran tarea de utilizar el dinero público de manera eficiente, honesta, transparente y sobre todo enfocarla en beneficio de la gente que más lo necesita y muestra de ello es la construcción de 100 cuartos adicionales".

“Un cuarto que les va a beneficiar y a mejorar sustancialmente la calidad de vida que tienen. Todos son testigos de que realmente necesitan el apoyo, que no se está entregando el apoyo a alguien que no lo necesita como en gobiernos anteriores donde se hicieron cuartos de material prefabricado, que no era el ideal para poder vivir ahí y que muchos de ellos han sido utilizados como corrales, bodegas y no para el objetivo real de un programa de vivienda”, expuso.

Recordó que cada beneficiado entregó sus documentos y posteriormente colaboradores del propio Ayuntamiento realizaron el estudio socioeconómico que incluyó un par de visitas para verificar que realmente requerían el apoyo.

Durante su gira de trabajo el presidente municipal de Coronango estuvo acompañado por los presidentes auxiliares de San Martín Zoquiapan, Avelino Tula Tlamani; San Antonio Mihuacán, Agustín Juárez Ramírez y de San Francisco Ocotlán, Eladio Ramírez Ortiz.

El cuarto adicional tendrá una medida de 3.70 por 4.5 metros de muro de tabique -adquirido a productores del municipio como lo prometió en campaña-, loza de vigueta y bovedilla, con instalación eléctrica, puerta, ventana impermeabilizante y listo para ser habitado, además de que la familia beneficiada no tendrá que pagar un solo peso por recibir este apoyo.