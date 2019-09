Iniciativa para regular “cabezas”: ¿Protección a las mujeres o atentado a la libertad de expresión?

Mónica Lara Chávez presentó la iniciativa para regular los encabezados de los medios informativos, con el propósito de que no se denigre a la mujer.

Muchos han sido los intentos de diversos gobiernos por tratar de coartar la libertad de expresión a través de leyes disfrazadas. Ahí están la Ley Mordaza de Moreno Valle o el ejemplo más reciente en Tabasco, la Ley Garrote.



En este contexto se inscribe la propuesta que realizó la diputada por el Partido Encuentro Social (PES), Mónica Lara Chávez, quien presentó este miércoles ante el Congreso del Estado, una iniciativa que busca regular los títulos o cabezas de las piezas informativas.



A decir de la presidenta de la Comisión de Transparencia, su ley busca evitar que los medios de comunicación difundan mensajes que lesionen a las mujeres. Si bien estamos de acuerdo en que se debe combatir la violencia de género en todas sus aristas, el cuestionamiento es si esta iniciativa viola o no la libertad de prensa.



Durante la discusión en la mesa de Off The Record, el periodista Erick Becerra comentó que es "pueril y hasta absurdo, que quieran regular a los medios inventando y creyendo que así van a resolver los problemas en este país. Este país está hecho pedazos y no se lo debe a los medios", subrayó.



En contraste, Gerardo Sánchez, consideró que la violencia de género en Puebla está en "focos rojos" y que los mass media podrían ayudar a contrarrestar esa cultura. Agregó que el problema se debe atacar desde diversas aristas: “Lo que propone la diputada podría ser una de ellas, el no normalizar la violencia verbal o escrita contra las mujeres".



En la opinión de Zeus Munive "vivimos en una época en la que todo es políticamente incorrecto... (A los diputados) Se les olvida un detalle, nuestra función es informar", señaló al tiempo que inquirió cuál sería la forma correcta, sin caer en la censura, de denunciar dichos como la reciente frase coloquial de José Manuel Mireles.



En tanto Luis Enrique Sánchez cuestionó dos cosas; la primera fue cómo pretenden los legisladores limitar la libertad de expresión sin antes realizar un encuentro con especialistas y periodistas; segundo señalamiento fue si los legisladores se sentirían cómodos con alguna iniciativa redactada por periodistas donde se le impidiera, por ejemplo, cambiar de partido.



En sesión de la Comisión Permanente, Lara Chávez justificó su iniciativa señalando que es común en los medios encontrar titulares como: “La mató por infiel”, “Farra y tragos la llevaron a la muerte”, “La mató por celos”; entre otros; con lo que, señaló, se revictimiza a la mujer violentada.



Para la legisladora la libertad de expresión no debe de ser un pretexto para incurrir en discriminación, difamación y violencia de género.



Para acabar con la violencia contra las mujeres, ¿es necesario amordazar a los medios?



Así lo platicamos esta noche en la mesa #OffTheRecord