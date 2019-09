Rechaza primer ministro británico haber mentido a reina sobre suspensión de Parlamento

Boris Johnson indicó que se tendrá tiempo antes y después de la crucial cumbre del Consejo Europeo del 17 y 18 de octubre para hablar de un acuerdo del "brexit".

El primer ministro británico, Boris Johnson, ofreció hoy su primera respuesta pública sobre la disputa por la suspensión del Parlamento e insistió en que no mintió a la reina Isabel II.



Los políticos de oposición han exigido que se reabra el Parlamento, suspendido el lunes por un periodo de cinco semanas, luego de que jueces en Escocia determinaron que el gobierno no había dicho a la monarca británica la verdadera razón por la que Johnson deseaba el cierre.



El tema será presentado ante el máximo órgano legal de Reino Unido, el Tribunal Supremo, el martes próximo para una decisión final.



Durante un viaje en barco por el río Támesis en Londres, se le preguntó a Johnson sobre la suspensión del Parlamento.



El periódico "The Guardian" informó que el primer ministro negó haber mentido a la reina sobre la suspensión, e insistió en que las acusaciones eran "absolutamente falsas".



Los medios de comunicación señalaron que Johnson tiene mucha confianza en que habrá un acuerdo con la Unión Europea (UE) sobre la salida de Reino Unido.



Indicó que el Parlamento británico tendrá tiempo antes y después de la crucial cumbre del Consejo Europeo del 17 y 18 de octubre para hablar de un acuerdo del "brexit".



Cuando quedan menos de 50 días para la planeada salida de Reino Unido de la UE el 31 de octubre, Johnson agregó que "tengo una gran esperanza de que conseguiremos un acuerdo en esa cumbre crucial. Estamos trabajando muy duro, he estado en las capitales europeas hablando con nuestros amigos".

Con información de Xinhua.