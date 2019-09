Saldo blanco tras fiestas patrias: Segob

Autoridades de los tres niveles de gobierno, reforzarán acciones de vigilancia en los ductos, tras la toma clandestina de gas registrada en San Lorenzo Almecatla.

Tras los festejos patrios, la Secretaría de Gobernación (Segob) reportó saldo blanco en los 217 municipios; sin embargo, fueron suspendidas las actividades en seis municipios, informó el titular de la dependencia, Fernando Manzanilla Prieto, quien señaló que los cuerpos de seguridad estuvieron coordinados.

"Saldo blanco, todo bien, todo en orden, no tuvimos ninguna situación de relevancia con todos los eventos de las fiestas patrias, fue positivo, hubo al final seis municipios que no tuvieron el festejo formal desde las presidencias municipales, algunas de ellos solo en las juntas auxiliares. Tres de ellos por cuestiones de seguridad, otros por cuestiones políticas que así lo decidieron los alcaldes y creo que el resultado al final fue muy positivo", dijo el funcionario.

Entrevistado, después de acudir a la ceremonia y depile cívico-militar por el 209 aniversario de la Independencia, en el Zócalo de la capital poblana, Manzanilla Prieto refirió que en tres municipios los presidentes municipales decidieron suspender los actos por conflictos políticos, mientras que en otros tres, para prevenir y evitar daños ante la presencia de la delincuencia organizada.

La semana pasada, el gobernador anunció que en Apango, comunidad de Acajete, Ahuazotepec y San Martín Texmelucan se suspenderían las actividades, debido a la presencia de la delincuencia organizada y como una medida preventiva y de seguridad a las y los ciudadanos.

Sin embargo, a pesar de que hubo saldo blanco tras las fiestas patrias, la mañana de este lunes se registró una fuga de gas, producto de una toma clandestina en un ducto en la Junta Auxiliar de Almecatla en Cuautlancingo, por lo que autoridades federales, estatales y municipales se movilizaron.

"Es una fuga más de gas, cuando llegó personal de Pemex justamente para tratar de taparla, arreglarla y demás, se dio una calma y hay seis personas lesionadas, esperemos que todo esté bien y que no sea de consecuencia. No consideramos que pueda haber un daño adicional. No había nada al rededor, entonces no hay ningún riesgo adicional. No tengo el reporte, sé que los llevaron a un centro médico por la zona de Angelopolis, no sé cuál es, no tengo el reporte", dijo el funcionario estatal.

Fernando Manzanilla, señaló que hay coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Policía Federal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, por lo que la fuga fue controlada y no hubo daño a la población.

Delincuentes cambian de giro

Debido a que los ductos de gasolina fueron cerrados, como una medida de evitar el robo de hidrocarburo por medio de las tomas clandestinas, ahora los delincuentes perforan los ductos de gas poniendo en riesgo a la población; sin embargo, Habido coordinación entre los tres ordenes de gobierno para controlar las tomas clandestinas.

Entrevistado por separado, el subsecretario de gobernación, David Méndez Márquez, señaló que se han detectado poco más de 300 tomas clandestinas de gas, pero en todos casos personal de Pemex, del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional con el apoyo de seguridad estatal han puesto atención para evitar daños a la población, actuando de forma rápida.

"Sabemos que es ahora una de las derivaciones que han estado presentando estos grupos que originalmente se dedicaban al huachicoleros y ahora han estado fundamentalmente incrementándose en lo que son las tomas de gas y que derivan en este tipo de situaciones, por su puesto que las áreas de inteligencia que tienen que ver con la propia seguridad están trabajando al respecto y lo que confiamos es que se vayan desarticulando estos grupos delincuenciales que están actuando en este sentido", dijo el funcionario estatal.

Méndez Márquez refirió que las zonas de mayor conflicto siguen siendo los municipios que abarcan el denominado triángulo rojo, además de regiones como San Martín Texmelucan y la Sierra Norte de Puebla.

"Tememos algunos grupos que operan en las fronteras de algunos estados y brincan de una frontera a otra y por eso es que el propio gobernador ha estado estableciendo mecanismos de coordinación y colaboración también ya con las entidades vecinas como lo es Veracruz, como lo hizo recientemente con Tlaxcala y seguramente está situación se ocntinuará con los demás estados para blindar al estado de Puebla y a nuestros grupos vecinos de que estos grupos delincuenciales estén migrando permanente de un estado a otro", refirió Méndez Márquez.

El funcionario señaló que la estrategia de seguridad que se ha implementado, a partir de la llegada del nuevo gobierno, es el blindaje del estado con entidades vecinas además de coordinación con el gobierno federal.

"Se tiene que continuar con lo que es la coordinación, con lo que son los distintos órdenes de gobierno y evidentemente con el gobierno federal, hay ya toda una serie de mecanismos y una mesa de seguridad que de manera diaria se lleva a cabo y de esa manera y con inteligencia se deberán estar atendiendo este tipo de situaciones", dijo.

Clases normales en Almecatla

Por otra parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP), anunció por medio de un comunicado que a pesar de la fuga de gas, producto de una toma clandestina en Almecatla no amerita la suspensión de clases pues la población no está en riesgo, por ello es que el martes 17 de septiembre se reanudarán las actividades.

Por medio de un comunicado, la dependencia estatal informó que los estudiantes de seis escuelas ubicadas en esta zona, desde primaria, secundaria y bachillerato, tendrán actividades normales.