Cambiará Secult perifoneo de jitomates por poemas; estrategia para convertir a Puebla un estado de lectores

El gobernador Miguel Barbosa se comprometió a impulsar acciones y estrategias que fomenten el consumo de lectura.

El perifoneo, que es común para el anuncio de noticias en comunidades alejadas o incluso en las zonas urbanas con la venta de verduras, será una estrategia que utilice la Secretaría de Cultura (Secult) para volver a Puebla un estado lector. Y es que la dependencia a cargo de Julio Glockner Rossainz utilizará los altavoces para promover la lectura y la asistencia de los ciudadanos a las bibliotecas, pues con las nuevas tecnologías de la información y el cierre de estos espacios durante la administración de Rafael Moreno Valle, los ciudadanos se han alejado de estos centros de cultura.

"Tenemos pensado rentar; por ejemplo, en donde podamos hacerlo, el sonido local y perifoneo para en lugar de ir anunciando jitomates, ir leyendo poemas de Jaime Sabines, Octavio Paz, de Pacheco, pensamos promoverlos con carteles donde haya frases interesantes de historiadores, filósofos, literatos que le hagan pensar a la gente e introduzcan la inquietud de participar", dijo el secretario.

Este miércoles, fueron entregadas 40 colecciones para igual número de bibliotecas en el estado, lo que representa casi 14 mil 980 unidades entre libros y materiales hemerográficos, son colecciones para fortalecer el acervo que hoy tienen las bibliotecas, entre las obras se encuentran escritos de consulta, filosofía, historia, ciencia, literatura y una colección infantil.

Autoridades estatales se sumaron a la estrategia nacional de lectura y con ello, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, se comprometió a impulsar acciones y estrategias que fomenten el consumo de lectura, pues si bien hay nuevas maneras de leer textos, afirmó que nunca las tecnologías suplirán a los libros impresos.

"El gobierno del estado toma esta iniciativa, instruye a su secretario de cultura a que junto con la Secretaría de Educación hagan las impresiones necesarias para dotar a nuestras bibliotecas de todo este material fundamental para que nuestros niños, jóvenes y adultos se instruyan y obtengan la cultura necesaria", dijo el mandatario quien agregó que hoy los ciudadanos demandan más lectura.

Lamentó que Puebla sea una entidad con cifras altas de personas que no leen, por lo que "vamos a remontar esas cifras y vamos a devolver a Puebla un estado lector, vamos a hacer estímulos, creativos en la construcción del hábito a la lectura, desafortunadamente mucha gente nunca termina de leer un libro, empieza muchas veces a leer muchos libros y nunca termina de leer uno solo porque no tiene la disciplina, no tiene la consistencia, no tiene la concentración para ello, emplear a leer un libro significa una meta", dijo.

El gobernador refirió que los ciudadanos deben aprender a disfrutar de las bibliotecas, especialmente los estudiantes, así citó "los libros huelen y los libros se esconden, los libros tienen vida propia (...) cuando uno compra libros viejos compra libros que nuca volverán a ser impresos y encuentra uno cosas extraordinarias".

Rafael Moreno Valle cerró bibliotecas

Aunque sin precisar el número de bibliotecas, el titular de la Secretaría de Cultura en el Estado, Julio Glockner, denunció que estos espacios fueron cerrados, incluso las colecciones y hemerotecas fueron desaparecidas en el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas.

En este orden, dijo que su plan de trabajo intenta recorrer, especialmente, comunidades alejadas para fomentar la lectura desde edad temprana y que la gente desde pequeña no deje de acudir a estos espacios que hace varias décadas eran lugares más frecuentados.

"Necesitamos recorrer el estado, sé que hay muchas bibliotecas que fueron cerradas en la Sierra Norte, por ejemplo o simplemente abandonadas, no es que haya habido la voluntad deliberada de cerrarlas, pero con que no se atiendan estas bibliotecas se vienen abajo y pierden su función, otras que están abierta y que están como espacios en donde los niños van hacer sus tareas no están cumpliendo una función de una biblioteca pública, entonces la tarea nuestra es que funcionen como bibliotecas públicas y que la comunidad de estos municipios tengan literatura, poesía, crónicas de viajes, libros interesantes que irían acompañados de una campaña de promoción para que la gente acuda a sus bibliotecas", dijo.

El funcionario estatal señaló que la estrategia de trabajo es coordinarse con los presidentes municipales para que se abran estos espacios y así puedan los ciudadanos acudir para conocer más, por medio de los libros.

Entrevistada por separado, Aurora Asomoza Palacios, quien es subdirectora de bibliotecas informó que en el estado hay funcionando 617 bibliotecas y en municipios como Zacapoaxtla, ZAcatlán y Chignahuapan hay más espacios, pero señaló que todas las estrategias para fomentar la cultura y el hábito de la lectura son fundamentales.